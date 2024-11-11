Российских учителей обманом заставили надеть шапочки из фольги для защиты от «спутников НАТО»

По словам Бохана, в итоге на его пранк попались семь школ. Он опубликовал фото- и видеоотчеты учителей в самодельных шапочках из фольги. Одна из педагогов даже требовала диплом или сертификат участника, утверждает блогер.

Позже на пранк отреагировало министерство образования Воронежской области. Чиновники заявили, что этот инцидент произошел еще в июле 2024 года. В министерстве отметили, что уже разъяснили учителям «правила информационной безопасности», но также похвалили педагогов за «креативный подход» и «патриотический настрой».

«С одной стороны, педагоги в очередной раз продемонстрировали свой патриотический настрой, высокую исполнительность и креативный подход к любой задаче - «шлемы» из фольги смотрятся очень убедительно. С другой - конечно, разочаровало, что они не смогли отличить подлинную партийную инициативу от неуместной шутки. Полагаем, это отчасти связано с особым вниманием к безопасности граждан в регионе - даже в этой шутке осторожные педагоги решили найти долю правды», - прокомментировали в министерстве.

«Учителям уже напомнили правила информационной безопасности. А авторы наиболее удачных "шлемов" выясняют адрес пранкера, чтобы направить ему свои поделки. Надеемся, у него не возникнет проблем из-за использования в фейковом документе символики политической партии», - добавили в сообщении.

Владислав Бохан уже не в первый раз устраивает пранки над российскими учителями. В 2022 году он потребовал от руководства школы в подмосковном городе Клин провести субботник и сфотографироваться с плакатом «Один народ, одна нация, один праVитель». В 2023 году Бохан убедил руководство школ в Архангельской области агитировать за себя как за кандидата «Единой России», «героя СВО» и «потомственного помора».