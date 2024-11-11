В Эстонии построят еще четыре станции по производству биометана

«Производство биометана сочетает в себе несколько важных аспектов: сокращение выбросов парниковых газов в аграрном секторе, энергетическую безопасность и циркулярную экономику, работающую на местных ресурсах. Производство зеленого газа в Эстонии растет, и приятно отметить, что поддержка государства в виде инвестиционной поддержки дает значительный толчок развитию», - сказал Арго Пипсон, руководитель отдела биоресурсов и климата Министерства регионального развития и сельского хозяйства.

По словам координатора проекта KIK в области энергетики Тийу Ноормаа, станции будут производить биогаз, который в дальнейшем можно будет использовать для генерации тепла и электроэнергии, или же в качестве транспортного топлива. Биогаз также можно подавать в сеть природного газа, также из остатков процесса ферментации можно производить удобрения.