Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) профинансировал строительство четырех заводов по производству биометана по всей Эстонии на 19 млн евро. Новые станции по производству биометана будут построены в Вильяндимаа, на Сааремаа, в Пярнумаа и в Ляэне-Вирумаа.
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В Эстонии построят еще четыре станции по производству биометана
«Производство биометана сочетает в себе несколько важных аспектов: сокращение выбросов парниковых газов в аграрном секторе, энергетическую безопасность и циркулярную экономику, работающую на местных ресурсах. Производство зеленого газа в Эстонии растет, и приятно отметить, что поддержка государства в виде инвестиционной поддержки дает значительный толчок развитию», - сказал Арго Пипсон, руководитель отдела биоресурсов и климата Министерства регионального развития и сельского хозяйства.