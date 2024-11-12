Сегодня Конституционная комиссия Рийгикогу обсудит вопрос избирательного права для граждан РФ и Беларуси. Правительственная коалиция предложила вариант, которым права голоса на муниципальных выборах лишат граждан России и Беларуси, но это право сохранится у обладателей серых паспортов. Некоторые партии требуют отнять право голоса и у них. Разбираемся, кто же такие «лица без гражданства» с точки зрения закона и можно ли их лишить избирательного права.