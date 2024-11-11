Калле Рованперя выиграл ралли вместе с мамой – она дебютировала в необычной роли

На минувших выходных 24-летний финн соревновался на небольшом ралли Fiorio Cup в Италии. На состязании, состоявшем из четырех спецучастков, где в зачет шли три лучших показателя времени, Рованперя, выступавший на Toyota Yaris GR Rally2, стал лучшим. Он опередил ехавшего на такой же машине Андреа Круньолу на 15,6 секунды.

Победу делает необычной то обстоятельство, что место штурмана рядом с Рованперя заняла его мама Тийна.

«Мама успешно начала карьеру штурмана», - написал двукратный чемпион мира в своей соцсети.

Рованперя в прошлом году заранее предупредил, что в чемпионате мира этого года будет принимать участие лишь с частичной нагрузкой. В отличие от Себастьена Ожье, глава команды Toyota не сумел убедить Рованперя принять участие даже в последнем - японском ралли.

Последнее ралли сезона пройдет в Японии с 21 по 24 ноября.