Андрес Кентс, осужденный несколько лет назад за сексуальное насилие над детьми, на прошлой неделе был освобожден из-за решетки по решению суда. В конце прошлого года его попытки получить условно-досрочное освобождение не дали результатов.
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Суд условно-досрочно освободил из тюрьмы педофила
Два года назад Харьюский уездный суд приговорил Андреса Кентса, работавшего школьным дворником, к девяти годам лишения свободы за сексуальное насилие над детьми в возрасте до 10 лет. Он находился под стражей с апреля 2021 года.