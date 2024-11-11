Суд условно-досрочно освободил из тюрьмы педофила

Два года назад Харьюский уездный суд приговорил Андреса Кентса, работавшего школьным дворником, к девяти годам лишения свободы за сексуальное насилие над детьми в возрасте до 10 лет. Он находился под стражей с апреля 2021 года.

Согласно обвинительному заключению, в период с августа 2018 года по апрель 2021 года Кентс совершил различные действия сексуального характера в отношении четырех жертв в возрасте до 10 лет в разных местах. По мнению суда, вина Кентса, была доказана показаниями как потерпевших, так и свидетелей, а особенно убедительными доказательствами являлись видеозаписи камер наблюдения.