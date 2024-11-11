Рано радовались: снижение процентных ставок может оказаться под вопросом

В данном в воскресенье интервью Хольцманн отметил, что на данный момент возможность снижения ставки остается в силе, и нет препятствующих этому сигналов, однако это еще не означает, что ставки будут автоматически снижены.

В этом году Европейский центральный банк трижды снижал процентные ставки, и рынки ожидают, что очередное снижение ставок произойдет на предстоящем декабрьском заседании.

Хольцманн выступает за более строгую денежно-кредитную политику по сравнению с другими европейскими банкирами. Он был единственным несогласным с решением о первом снижении ставки в июне.

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