Недавние выборы в Грузии вызвали острый кризис, выявивший не только глубокие политические разногласия, но и опасения по поводу целостности демократии как таковой. Правящая партия «Грузинская мечта» получила большинство, набрав около 54% голосов. Однако обвинения в нарушениях получили настолько широкое распространение, что это заставило оппозицию и международных наблюдателей усомниться в легитимности избирательного процесса. О результатах выборов и их противоречиях расскажет Шота Гвинерия - преподаватель Балтийского колледжа обороны.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Последняя битва Грузии: восторжествует ли демократия на Южном Кавказе?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Еще до того, как Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов, расхождение между данными опросов, подконтрольных правительству, и данными, полученными от независимых международно-признанных организаций, было очевидным.
Социологическое агентство Gorbi, тесно связанное с «Грузинской мечтой», прогнозировало, что правящая партия наберет более 55% голосов избирателей. Однако две авторитетные международные организации сообщили совершенно иные цифры, согласно которым поддержка «Грузинской мечты» колеблется в пределах 40-42%. Этот резкий контраст вызвал подозрения в манипулировании, что еще больше поставило под сомнение достоверность официальных результатов еще до окончания выборов.
Поэтому официально объявленные результаты, согласно которым «Грузинская мечта» набрала 54,14% голосов, вызвали серьезные сомнения. Эксперты и международные социологи отмечают, что эти цифры кажутся математически неправдоподобными, так как они противоречат закономерностям, обычно наблюдаемым в ходе голосования.
Так, например, распределение голосов выглядит искусственно искаженным, что ставит под сомнение достоверность результатов и вызывает дополнительные сомнения в честности избирательного процесса. В подтверждение этих сомнений местные и международные наблюдатели засвидетельствовали широко распространенные нарушения и фальсификации на выборах, которые включают нарушение тайны голосования, двойное голосование и даже вброс бюллетеней.
Размах мошенничества и фальсификаций
Широко распространенные обвинения в нарушениях и мошенничестве приводят к серьезному международному вниманию и внутреннему контролю. Сообщения о проблемах включают предполагаемые манипуляции с подсчетом голосов, ограниченный доступ к голосованию и опасения по поводу запугивания избирателей.
Международные наблюдатели и группы гражданского общества выразили обеспокоенность по поводу процедурной прозрачности и общей честности выборов, поскольку наблюдательные организации сообщали о массовых случаях подкупа голосов, запугивании и принуждении избирателей, а также злоупотреблении административными ресурсами.
В предварительном отчете миссии наблюдателей правящая партия обвинялась в несправедливом использовании государственных ресурсов, запугивании избирателей и создании «неравных условий игры». Оппозиционные партии утверждают, что доминирование «Грузинской мечты» в средствах массовой информации и финансировании, а также недавние законы, направленные против гражданского общества и организаций, поддерживаемых из-за рубежа, исказили ход выборов в пользу действующих властей.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу поляризованной обстановки в ходе предвыборной кампании и сообщили о случаях разжигания ненависти в отношении деятелей оппозиции. Наблюдатели также отметили, что прозрачность и соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний были недостаточными, что дало правящей партии огромные преимущества.
Надежд на справедливое судебное расследование нет
Формально власти начали расследование сообщений о нарушениях на выборах, но их реакция вызвала резкую критику. Суды в различных округах систематически отклоняли жалобы наблюдателей за выборами и оппозиционных партий, ссылаясь на недостаточность доказательств или процессуальных оснований. Наблюдатели сообщали о многочисленных проблемах, от запугивания избирателей до манипулирования бюллетенями, что вызывало серьезные опасения по поводу честности выборов.
Несмотря на растущие местные и международные призывы к проведению тщательного и беспристрастного расследования, грузинские власти до сих пор отклоняли все жалобы, что лишь усиливает скептицизм по поводу беспристрастности процесса судебного пересмотра. Такой пренебрежительный подход только усилил противоречия, поскольку критики утверждали, что постановления отражают нежелание властей открыто устранять предполагаемые нарушения.
Отсутствие реальной реакции на нарушения на выборах на самом деле согласуется с более широкими планами по консолидации власти правящей партией «Грузинская мечта». В последние годы эту партию обвиняют в систематическом ужесточении контроля над ключевыми государственными институтами, включая Центральную избирательную комиссию и судебную систему. Это и заставляет критиков утверждать, что данные органы уже не являются ни прозрачными, ни независимыми.
Консолидация власти позволила партии оказать значительное влияние на избирательную администрацию и правовую систему, гарантируя, что заявления о нарушениях или ненадлежащем поведении на выборах навряд ли подвергнутся независимой проверке или тщательному расследованию. Такое рутинное отклонение судебными органами жалоб наблюдателей и оппозиционных партий на выборах 2024 года является примером этой тенденции, укрепляя представление о том, что эти институты служат не национальным интересам или отстаиванию демократических принципов, а интересам конкретной партии у власти.
Далеко идущие последствия
Ставки на парламентских выборах в Грузии в 2024 году невероятно высоки, поскольку их исход может повлиять не только на внутриполитический ландшафт страны, но и на геополитику всего региона. Предвыборная кампания «Грузинской мечты» была сосредоточена на трех ключевых моментах, которые вызвали серьезные опасения по поводу демократических свобод и будущей траектории развития страны.
Во-первых, правящая партия добилась принятия закона об иностранных агентах «в российском стиле», стремясь вывести из строя гражданское общество и СМИ путем введения ограничительных мер в отношении организаций, получающих иностранное финансирование.
Во-вторых, руководство партии открыто объявило о политическом преследовании оппозиционных групп, в частности, в рамках судебных разбирательств против «коллективного ЕНД (Единого национального движения)».
Наконец, противоречивые заявления «Грузинской мечты» и изменения в политике, особенно в вопросе российской агрессии против Грузии в 2008 году, свидетельствуют о тревожных попытках переложить вину на Грузию и Запад, вместо того чтобы признать роль России в оккупации грузинских территорий. Эти события указывают на опасную тенденцию к авторитаризму, когда правящая партия пытается нейтрализовать как политическую оппозицию, так и гражданское общество, чтобы обеспечить постоянный контроль общества.
Таким образом, если «Грузинская мечта» останется у власти, последствия могут быть далеко идущими для суверенитета Грузии, международных отношений и стабильности региона. Действия и риторика партии указывают на желание более тесно сотрудничать с авторитарными режимами.
Перекладывая вину за агрессию 2008 года с России, «Грузинская мечта» рискует подорвать давнюю политику непризнания оккупированных регионов страны, тем самым ставя под угрозу территориальную целостность Грузии. Это проложило бы путь к восстановлению дипломатических отношений с Россией, что, по-видимому, является ключевой целью правящей партии.
Кроме того, растущее стратегическое партнерство Грузии с Китаем, в частности, благодаря подписанию стратегического соглашения и заключению контракта со спорной китайской компанией на строительство геополитически важного стратегического порта Анаклия, означает дальнейший сдвиг в сторону недемократических альянсов.
Более того, дипломатические контакты «Грузинской мечты» с Ираном на высшем уровне вкупе с преждевременным международным признанием авторитарными государствами их победы на выборах подчеркивают более широкий поворот от Запада к более авторитарному блоку, сближающий Грузию с такими странами, как Россия, Китай и Иран.
Как смягчить негативные последствия кризиса после выборов?
Если Грузия полностью присоединится к авторитарным странам, это нанесет серьезный удар по стратегическим интересам Запада в регионе. Появление двух режимов российского типа, одного в Беларуси, а другого в Грузии, создаст серьезную проблему для НАТО и ЕС, еще больше дестабилизируя регион.
Это не только бы подбодрило военные действия России в Украине, но и укрепило бы авторитарную ось, предоставив Ирану и Китаю больше рычагов для подрыва демократических ценностей и расширения их влияния, дестабилизации глобальных демократических систем и поощрения злонамеренной деятельности против Запада.
ЕС, НАТО и демократические партнеры должны предпринять немедленные действия и продемонстрировать поддержку продемократического движения в Грузии.
Во-первых, они должны однозначно отвергнуть результаты выборов, объявленные Центральной избирательной комиссией, поскольку многочисленные документальные свидетельства широко распространенных фальсификаций и нарушений доказывают их нелегитимность.
Во-вторых, в отношении Бидзины Иванишвили, ключевых лидеров «Грузинской мечты» и должностных лиц, причастных к манипулированию выборами, должны быть введены целенаправленные санкции.
Это продемонстрировало бы непоколебимую поддержку демократии в Грузии. Самое главное, что эти действия ослабят способность режима подавлять оппозицию, сигнализируя чиновникам более низкого ранга о том, что международное сообщество поддерживает борьбу за свободные и справедливые выборы.
Посол Шота Гвинерия - преподаватель Балтийского колледжа обороны, старший научный сотрудник Центра исследований экономической политики. Ранее работал в государственном секторе Грузии: заместителем секретаря Совета национальной безопасности Грузии, советником министра обороны Грузии по внешней политике, послом Грузии в Королевстве Нидерланды.