Во-вторых, руководство партии открыто объявило о политическом преследовании оппозиционных групп, в частности, в рамках судебных разбирательств против «коллективного ЕНД (Единого национального движения)».

Наконец, противоречивые заявления «Грузинской мечты» и изменения в политике, особенно в вопросе российской агрессии против Грузии в 2008 году, свидетельствуют о тревожных попытках переложить вину на Грузию и Запад, вместо того чтобы признать роль России в оккупации грузинских территорий. Эти события указывают на опасную тенденцию к авторитаризму, когда правящая партия пытается нейтрализовать как политическую оппозицию, так и гражданское общество, чтобы обеспечить постоянный контроль общества.

Таким образом, если «Грузинская мечта» останется у власти, последствия могут быть далеко идущими для суверенитета Грузии, международных отношений и стабильности региона. Действия и риторика партии указывают на желание более тесно сотрудничать с авторитарными режимами.

Перекладывая вину за агрессию 2008 года с России, «Грузинская мечта» рискует подорвать давнюю политику непризнания оккупированных регионов страны, тем самым ставя под угрозу территориальную целостность Грузии. Это проложило бы путь к восстановлению дипломатических отношений с Россией, что, по-видимому, является ключевой целью правящей партии.

Кроме того, растущее стратегическое партнерство Грузии с Китаем, в частности, благодаря подписанию стратегического соглашения и заключению контракта со спорной китайской компанией на строительство геополитически важного стратегического порта Анаклия, означает дальнейший сдвиг в сторону недемократических альянсов.