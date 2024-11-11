Фильм о гражданских украинских узниках, которые были схвачены российскими силовиками на оккупированных территориях Украины, подготовили активисты эстонской организации «Активатика». Rus.Postimees представляет эту работу.
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Видео ⟩ Как Россия похищает и пытает граждан Украины: активисты из Эстонии представляют фильм «Узники»
Поводом для попадания в тюрьму гражданских лиц на оккупированных Россией территориях Украины может стать что угодно - от фото российской техники или украинского флага в телефоне, до разговора на украинском языке, пишут авторы фильма «Узники».