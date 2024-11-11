Видео Как Россия похищает и пытает граждан Украины: активисты из Эстонии представляют фильм «Узники»

Поводом для попадания в тюрьму гражданских лиц на оккупированных Россией территориях Украины может стать что угодно - от фото российской техники или украинского флага в телефоне, до разговора на украинском языке, пишут авторы фильма «Узники».

По оценкам украинских правозащитников, в российских тюрьмах сейчас находится как минимум 7000 гражданских украинских узников. Это в пять раз больше, чем все признанные политзаключенные в России. Сколько тысяч гражданских украинских узников остались по пыточным тюрьмам на оккупированных территориях, не знает никто.