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Обзор Смотрите, какой путь проделали наши фехтовальщицы, прежде чем поднялись на пьедестал

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Женская сборная Эстонии по фехтованию (слева направо): Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева и Катрина Лехис.
Женская сборная Эстонии по фехтованию (слева направо): Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева и Катрина Лехис. Фото: fie.org

Женская сборная Эстонии по фехтованию на прошедшем в Арабских Эмиратах этапе Кубка мира после долгой паузы наконец одержала победу.

Надежда появилась уже накануне, когда в индивидуальном зачете пять наших спортсменок прошли в число 32 сильнейших фехтовальщиц. Лучшая из эстонок Ирина Эмбрих заняла третье место.

Помимо Эмбрих, в воскресенье в число сильнейших вошли также Юлия Беляева и Катрина Лехис. Однако на победный финальный матч против итальянок Ирина Эмбрих не вышла.

Однако вернемся немного назад. После золотого олимпийского лета 2021 года начались смутные времена. У некоторых после олимпийского золота сместились приоритеты, у кого-то испортились взаимоотношения с тренером и так далее.

Вся эта неразбериха завершилась очень досадным образом: наши олимпийские медалистки не сумели квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.

Вспомним, как проходили важнейшие командные состязания с участием наших фехтовальщиц в последние годы.

2021 год, ноябрь. Этап Кубка мира, Таллинн

Состав: Беляева, Эмбрих, Лехис, Кирпу

Место: 5

2022 год, февраль. Этап Кубка мира, Барселона

Состав: Дифферт, Эмбрих, Лехис, Кирпу

Место: 5

2022 год, май. Этап Кубка мира, Катовице

Состав: Дифферт, Кирпу, Лехис, Кристина Кууск

Место: 8

2022 год, июнь. Чемпионат Европы, Анталия

Состав: Дифферт, Эмбрих, Лехис, Кирпу

Место: 9

2022 год, июль. Чемпионат мира, Каир

Состав: Дифферт, Эмбрих, Кууск, Кирпу

Место: 9

2022 год, ноябрь. Этап Кубка мира, Таллинн

Состав: Дифферт, Эмбрих, Кууск, Вероника Зуйкова

Место: 12

2022 год, декабрь. Этап Кубка мира, Ванкувер

Состав: Дифферт, Кууск, Зуйкова

Место: 10

2023 год, февраль. Этап Кубка мира, Барселона

Состав: Дифферт, Эмбрих, Кууск, Кирпу

Место: 4

2023 год, март. Этап Кубка мира, Нанкин

Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Зуйкова

Место: 10

2023 год, май. Этап Кубка мира, Фуджейра

(начался сбор квалификационных баллов для Олимпиады в Париже)

Состав: Дифферт, Эмбрих, Кууск, Кирпу

Место: 9

2023 год, июнь. Чемпионат Европы, Краков

Состав: Беляева, Дифферт, Эмбрих, Лехис

Место: 6

2023 год, июль. Чемпионат мира, Милан

Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Лехис

Место: 9

2023 год, ноябрь. Этап Кубка мира, Леньяно

Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Эмбрих

Место: 10

2023 год, декабрь. Этап Кубка мира, Ванкувер

Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Эмбих

Место: 1

Декабрь 2023 года, Наша сборная заняла первое место на этапе Кубка мира в Ванкувере (слева направо): Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева и Кристина Кууск.
Декабрь 2023 года, Наша сборная заняла первое место на этапе Кубка мира в Ванкувере (слева направо): Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева и Кристина Кууск. Фото: Facebook / BizziTeam / Rahvusvaheline vehklemisliit

2024 год, февраль. Этап Кубка мира, Барселона

Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Эмбрих

Место: 9

2024 год, март. Этап Кубка мира, Нанкин

Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Эмбрих

Место: 9

2024 год, май. Этап Кубка мира, Фуджейра

Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Эмбрих

Место: 5

2024 год, июнь. Чемпионат Европы, Базель

Состав: Беляева, Дифферт, Эмбрих, Кирпу

Место: 7

(Это стало последним соревнованием сборной под руководством главного тренера Кайдо Кааберма, который руководил фехтовальщицами 15 лет. В данный момент сборная по-прежнему без главного тренера).

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