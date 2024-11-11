Обзор Смотрите, какой путь проделали наши фехтовальщицы, прежде чем поднялись на пьедестал

Надежда появилась уже накануне, когда в индивидуальном зачете пять наших спортсменок прошли в число 32 сильнейших фехтовальщиц. Лучшая из эстонок Ирина Эмбрих заняла третье место.

Помимо Эмбрих, в воскресенье в число сильнейших вошли также Юлия Беляева и Катрина Лехис. Однако на победный финальный матч против итальянок Ирина Эмбрих не вышла.

Однако вернемся немного назад. После золотого олимпийского лета 2021 года начались смутные времена. У некоторых после олимпийского золота сместились приоритеты, у кого-то испортились взаимоотношения с тренером и так далее.

Вся эта неразбериха завершилась очень досадным образом: наши олимпийские медалистки не сумели квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.

Вспомним, как проходили важнейшие командные состязания с участием наших фехтовальщиц в последние годы.

2021 год, ноябрь. Этап Кубка мира, Таллинн

Состав: Беляева, Эмбрих, Лехис, Кирпу

Место: 5

2022 год, февраль. Этап Кубка мира, Барселона

Состав: Дифферт, Эмбрих, Лехис, Кирпу

Место: 5

2022 год, май. Этап Кубка мира, Катовице

Состав: Дифферт, Кирпу, Лехис, Кристина Кууск

Место: 8

2022 год, июнь. Чемпионат Европы, Анталия

Состав: Дифферт, Эмбрих, Лехис, Кирпу

Место: 9

2022 год, июль. Чемпионат мира, Каир

Состав: Дифферт, Эмбрих, Кууск, Кирпу

Место: 9

2022 год, ноябрь. Этап Кубка мира, Таллинн

Состав: Дифферт, Эмбрих, Кууск, Вероника Зуйкова

Место: 12

2022 год, декабрь. Этап Кубка мира, Ванкувер

Состав: Дифферт, Кууск, Зуйкова

Место: 10

2023 год, февраль. Этап Кубка мира, Барселона