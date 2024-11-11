Женская сборная Эстонии по фехтованию на прошедшем в Арабских Эмиратах этапе Кубка мира после долгой паузы наконец одержала победу.
Обзор ⟩ Смотрите, какой путь проделали наши фехтовальщицы, прежде чем поднялись на пьедестал
Надежда появилась уже накануне, когда в индивидуальном зачете пять наших спортсменок прошли в число 32 сильнейших фехтовальщиц. Лучшая из эстонок Ирина Эмбрих заняла третье место.
Помимо Эмбрих, в воскресенье в число сильнейших вошли также Юлия Беляева и Катрина Лехис. Однако на победный финальный матч против итальянок Ирина Эмбрих не вышла.
Однако вернемся немного назад. После золотого олимпийского лета 2021 года начались смутные времена. У некоторых после олимпийского золота сместились приоритеты, у кого-то испортились взаимоотношения с тренером и так далее.
Вся эта неразбериха завершилась очень досадным образом: наши олимпийские медалистки не сумели квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.
Вспомним, как проходили важнейшие командные состязания с участием наших фехтовальщиц в последние годы.
2021 год, ноябрь. Этап Кубка мира, Таллинн
Состав: Беляева, Эмбрих, Лехис, Кирпу
Место: 5
2022 год, февраль. Этап Кубка мира, Барселона
Состав: Дифферт, Эмбрих, Лехис, Кирпу
Место: 5
2022 год, май. Этап Кубка мира, Катовице
Состав: Дифферт, Кирпу, Лехис, Кристина Кууск
Место: 8
2022 год, июнь. Чемпионат Европы, Анталия
Состав: Дифферт, Эмбрих, Лехис, Кирпу
Место: 9
2022 год, июль. Чемпионат мира, Каир
Состав: Дифферт, Эмбрих, Кууск, Кирпу
Место: 9
2022 год, ноябрь. Этап Кубка мира, Таллинн
Состав: Дифферт, Эмбрих, Кууск, Вероника Зуйкова
Место: 12
2022 год, декабрь. Этап Кубка мира, Ванкувер
Состав: Дифферт, Кууск, Зуйкова
Место: 10
2023 год, февраль. Этап Кубка мира, Барселона
Состав: Дифферт, Эмбрих, Кууск, Кирпу
Место: 4
2023 год, март. Этап Кубка мира, Нанкин
Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Зуйкова
Место: 10
2023 год, май. Этап Кубка мира, Фуджейра
(начался сбор квалификационных баллов для Олимпиады в Париже)
Состав: Дифферт, Эмбрих, Кууск, Кирпу
Место: 9
2023 год, июнь. Чемпионат Европы, Краков
Состав: Беляева, Дифферт, Эмбрих, Лехис
Место: 6
2023 год, июль. Чемпионат мира, Милан
Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Лехис
Место: 9
2023 год, ноябрь. Этап Кубка мира, Леньяно
Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Эмбрих
Место: 10
2023 год, декабрь. Этап Кубка мира, Ванкувер
Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Эмбих
Место: 1
2024 год, февраль. Этап Кубка мира, Барселона
Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Эмбрих
Место: 9
2024 год, март. Этап Кубка мира, Нанкин
Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Эмбрих
Место: 9
2024 год, май. Этап Кубка мира, Фуджейра
Состав: Беляева, Дифферт, Кууск, Эмбрих
Место: 5
2024 год, июнь. Чемпионат Европы, Базель
Состав: Беляева, Дифферт, Эмбрих, Кирпу
Место: 7
(Это стало последним соревнованием сборной под руководством главного тренера Кайдо Кааберма, который руководил фехтовальщицами 15 лет. В данный момент сборная по-прежнему без главного тренера).