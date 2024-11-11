Жителя Эстонии в День отца избил его сын, пострадавшего госпитализировали

По данным Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Пьяный 22-летний мужчина во время завязавшейся драки нанес побои своему отцу. «Скорая помощь» увезла пострадавшего в больницу.