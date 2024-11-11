В воскресенье, 10 ноября, День отца в волости Ныо принял печальный оборот: между отцом и сыном возник физический конфликт.
Жителя Эстонии в День отца избил его сын, пострадавшего госпитализировали
По данным Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Пьяный 22-летний мужчина во время завязавшейся драки нанес побои своему отцу. «Скорая помощь» увезла пострадавшего в больницу.
Полиция задержала пьяного сына. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в рамках уголовного производства.