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Жителя Эстонии в День отца избил его сын, пострадавшего госпитализировали

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Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото.
Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Langovits

В воскресенье, 10 ноября, День отца в волости Ныо принял печальный оборот: между отцом и сыном возник физический конфликт.

По данным Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Пьяный 22-летний мужчина во время завязавшейся драки нанес побои своему отцу. «Скорая помощь» увезла пострадавшего в больницу.

Полиция задержала пьяного сына. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в рамках уголовного производства.

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