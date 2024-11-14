Организаторов готовящейся в середине ноября в Берлине антипутинской акции критикуют за отсутствие лозунгов в поддержку Украины. Публицист Андрей Кузичкин считает, что тот, кто будет из Берлина призывать бомбить Москву, вряд ли завоюет доверие жителей РФ, чье лояльное отношение к Путину как раз и хотят изменить лидеры российской оппозиции в изгнании.
Как известно, трое ярких представителей российской оппозиции, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Юлия Навальная призвали всех противников путинского режима присоединиться к акции протеста, которая пройдет в Берлине 17 ноября. Дело хорошее. Однако реакция на грядущее событие в широких кругах российской эмиграции и среди украинской диаспоры в Европе была в основном негативная. Связано это с противоречивыми заявлениями оппозиционеров, которых многие подозревают в склонности к имперскости и видят в них тайных сторонников режима Путина.
Претензии к Кара-Мурзе и Яшину стали предъявлять сразу же после их освобождения из путинских застенков и прибытия в Европу. Негодование вызвали высказывания оппозиционеров о необходимости смягчить санкции против россиян и проявленное сочувствие к российским солдатам, погибающим на войне («наши мальчики»). Более того, Кара-Мурза, Яшин и Юлия Навальная в своих выступлениях и интервью много говорили о необходимости перемен и демократизации России, исключая развал страны как историческую перспективу.
Для многих борцов за деколонизацию России это было равно признанию в намерении сохранить империю. Но главное недовольство критиков было связано не с тем, что оппозиционеры сказали, а с тем, о чем они промолчали. От них ждали громких и резких заявлений в адрес путинского режима, призывов помогать ВСУ и обращений к Западу о необходимости вооружать Украину, чтобы «добить зверя в кремлевском логове». Однако слов этих не прозвучало.
Честно признаюсь, я никогда не питал и не питаю симпатий к упомянутым российским оппозиционерам. Но это - личное чувство. Я вообще очень вредный и скептически отношусь к деятельности организаций российской оппозиции за рубежом. Однако тотальную критику Кара-Мурзы, Яшина и Юлии Навальной считаю несправедливой.
Понятно, что у Юлии Навальной в этой истории особая роль и небольшой политический капитал. Но Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин имеют такое число заслуг перед российским либерализмом, что многим их обвинителям и не снилось. Это не означает, что узники путинского режима, чудом вырвавшиеся на свободу, получили индульгенцию за все свои будущие грехи. Но сегодня приходится признать, что ждавшие от Кара-Мурзы и Яшина призывов к походу на Москву, ошиблись.
Евангелие от Навального и Немцова
У оппозиционеров другие планы. Они просто не хотят потерять страну, в которой долго жили, где остались их родственники, друзья, и куда они мечтают вернуться когда-нибудь. Вера, что Россия станет свободной - это их Евангелие от Навального и Немцова. И эту веру они не предадут, иначе потеряют самих себя. Конечно, «Прекрасная Россия будущего» - идея во много утопическая, но она помогает выжить российской оппозиции в турбулентном мире.
Потому не могут и не будут ни Владимир, ни Илья, ни Юлия приветствовать военный разгром России, ракетные обстрелы Петербурга и бомбежку Рязани, когда погибнет много народу, возглавить который хотят нынешние эмигранты. Понимаю разочарование украинцев, которые именно так представляют конец Путина и России. Но многие российские оппозиционеры предпочитают эти концы не связывать.
И здесь мы возвращаемся к дискуссии на тему о «хороших и плохих русских». Позиция Кара-Мурзы, Яшина и Юлии Навальной демонстрирует ярко и однозначно, что «хороших русских» в классическом понимании европейцев среди российской оппозиции практически нет. Просто мало среди оппозиции людей, живущих в ожидании развала «Российской империи».
Это дает основание, например, Кате Марголис, известному борцу за освобождение народов России, ставить на всех русских клеймо «имперец». Кате не интересно, а есть ли народы, желающие вырваться из России на свободу. Она просто верит, что по-другому и быть не может: все обязаны хотеть независимости. А вот те, кто родился и вырос в России, не понимают, о чем мечтает Катя.
Да, за столетия существования России в разных государственных форматах в стране сформировался единый код идентичности - россиянин. Национальная идентичность практически всеми народами, включая русских, во многом утрачена. Этим и пользуется путинский режим, эксплуатируя в корыстных целях идею единой нации и государственного единства.
Хотя атрибуты национальных культур достаточно плотно присутствуют в пространстве публичной жизни российского общества, но очевидна попытка Москвы покончить даже с символическим федерализмом и перейти к унитарному государству. А проблема в том, что народы, населяющие Россию, не видят в этом большой беды. И не сопротивляются.
Лишь очень немногие активисты национальных движений пытаются бороться за возрождение национальной идентичности. Но они вынуждены, как правило, действовать в эмиграции, а в самой России их общественная поддержка стремится к нулю. В то же время национальные элиты абсолютно инкорпорированы в систему российской власти, а население национальных регионов дружно и активно голосует за Путина и его строй.
Нет смысла в завышенных ожиданиях
Поэтому не нужно ждать многого от российской оппозиции за рубежом: российский код идентичности определяет невосприимчивость оппозиционеров к идеям деколонизации и не позволяет желать военного поражения своей родины (кстати, именно об этом мечтал Владимир Ленин в 1915 году). Однако и сбрасывать со счетов российскую оппозицию, тем более объявлять ее союзником Путина, не нужно.
Конечно, в эмигрантских организациях явно полно путинских агентов: я знаком с историей белой эмиграции и знаю, что сталинским агентом был каждый пятый эмигрант. Именно поэтому в свое время я предложил организациям оппозиционеров создать свою службу безопасности. Но много среди эмигрантов честных и порядочных людей, которые искренне верят в идеалы свободы и демократии. Но и в будущее России тоже верят. Разубеждать их в этом - напрасный труд.
У российской оппозиции должна быть своя миссия: систематическая работа с теми, кто живет в России. Именно эти люди - главный источник силы и опора путинского режима. Сегодня окно возможностей для получения достоверной информации о событиях в мире для россиян практически закрылось. Как результат - жизнь в счастливом неведении. «Левада-Центр» провел опрос общественного мнения среди граждан России в октябре и выяснил, что социальное самочувствие у людей после спада в сентябре стабильно улучшается: 78% респондентов заявили, что у них нормальное и даже отличное настроение.
Вывести этих людей из зоны информационного комфорта, рассказать правду о войне в Украине и реальном положении дел в России - стратегическая задача, решение которой позволит ослабить путинский режим. Но выстраивать коммуникации с гражданами России смогут люди, которые пользуются большим доверием. Тот, кто будет из Берлина призывать бомбить Москву и убивать побольше российских солдат, заявляя о коллективной ответственности россиян за преступления путинского режима, вряд ли найдет понимание среди жителей Воронежа, Татарстана или Сибири.
Среди важнейших ценностей европейского гуманизма - свобода мнений и уважение к чужому мнению. Не следует призывать к распятию каждого российского оппозиционера, который говорит не то, что хотели бы от него услышать. И не нужно диктовать российской оппозиции, под какими флагами им устраивать акции и с какими лозунгами на них выходить. Высшее политическое искусство - превращать противников в союзников, а не создавать из единомышленников врагов.
У каждого своя работа: кому собирать донаты на ВСУ, кому собирать души грешников на поле боя, а кому собирать людей на митинги и готовить революцию в России. Работайте, хлопцы!