Честно признаюсь, я никогда не питал и не питаю симпатий к упомянутым российским оппозиционерам. Но это - личное чувство. Я вообще очень вредный и скептически отношусь к деятельности организаций российской оппозиции за рубежом. Однако тотальную критику Кара-Мурзы, Яшина и Юлии Навальной считаю несправедливой.

Понятно, что у Юлии Навальной в этой истории особая роль и небольшой политический капитал. Но Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин имеют такое число заслуг перед российским либерализмом, что многим их обвинителям и не снилось. Это не означает, что узники путинского режима, чудом вырвавшиеся на свободу, получили индульгенцию за все свои будущие грехи. Но сегодня приходится признать, что ждавшие от Кара-Мурзы и Яшина призывов к походу на Москву, ошиблись.

Евангелие от Навального и Немцова

У оппозиционеров другие планы. Они просто не хотят потерять страну, в которой долго жили, где остались их родственники, друзья, и куда они мечтают вернуться когда-нибудь. Вера, что Россия станет свободной - это их Евангелие от Навального и Немцова. И эту веру они не предадут, иначе потеряют самих себя. Конечно, «Прекрасная Россия будущего» - идея во много утопическая, но она помогает выжить российской оппозиции в турбулентном мире.