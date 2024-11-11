Экономика Германии испытывает трудности, а крупные немецкие компании сокращают деятельность, что заставило эстонских экспортеров искать новые рынки, пишет dv.ee.
Кризис в экономике Германии начинает сказываться и на эстонских компаниях
Для компании Stoneridge, производящей электронные системы для автомобильной промышленности, Германия отошла на второй план. Руководитель фирмы Ардо Асперк рассказал в эфире радиопередачи «Äripäev в фокусе» о том, что компания приняла решение направить свои ресурсы в Швецию и Нидерланды.
Производитель фанеры Estonian Plywood также делает ставку на другие рынки. Хотя на следующий год запланирован рост, он не будет достигнут за счет немецкого рынка, подтвердил руководитель компании Тимо Хермлин.
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