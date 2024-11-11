Кризис в экономике Германии начинает сказываться и на эстонских компаниях

Для компании Stoneridge, производящей электронные системы для автомобильной промышленности, Германия отошла на второй план. Руководитель фирмы Ардо Асперк рассказал в эфире радиопередачи «Äripäev в фокусе» о том, что компания приняла решение направить свои ресурсы в Швецию и Нидерланды.