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Воры вынесли из строящегося здания дорогостоящие инструменты

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В полицию поступило сообщение о том, что в период с вечера 7 ноября по утро 8 ноября на улице Оя в Пярну были взломаны двери строящегося здания и украдены инструменты.

По предварительной оценке, ущерб составляет около 6700 евро.

На прошлой неделе аналогичный инцидент произошел в деревне Вылла в волости Тори, где также из возводящегося строения после взлома было вынесено большое количество инструментов.

Для расследования инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За присвоение чужого движимого имущества в целях его незаконного использования предусматривается денежный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

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