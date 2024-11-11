В полицию поступило сообщение о том, что в период с вечера 7 ноября по утро 8 ноября на улице Оя в Пярну были взломаны двери строящегося здания и украдены инструменты.
Воры вынесли из строящегося здания дорогостоящие инструменты
По предварительной оценке, ущерб составляет около 6700 евро.
На прошлой неделе аналогичный инцидент произошел в деревне Вылла в волости Тори, где также из возводящегося строения после взлома было вынесено большое количество инструментов.
Для расследования инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За присвоение чужого движимого имущества в целях его незаконного использования предусматривается денежный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.