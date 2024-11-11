Прекращение использования сланца в Эстонии оставит без работы тысячи людей

План климатической устойчивости был разработан в Министерстве финансов 2021 году, когда у власти были реформисты и центристы, передают в понедельник, 11 ноября, радионовости ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

В последующие годы правящая коалиция несколько раз менялась. Хотя обновленный план и ссылается на коалиционное соглашение, в договоренностях следующих кабинетов на самом деле больше не значились сроки отказа от сланца.

У крупнейшего в Эстонии производителя сланцевого масла концерна Viru Keemia Group этот план вызывает много вопросов, поскольку остается непонятным, почему страна была готова отказаться от сильной экономической отрасли ради небольшой дотационной суммы.

Руководитель по коммуникациям компании Viru Keemia Grupp Ирина Бойенко отметила, что, по данным анализа KPMG, сланцевая нефтяная промышленность может принести более 8,2 миллиарда евро в экономику Эстонии в период с 2020 по 2040 годы и обеспечить прямую занятость для более трех тысяч человек.