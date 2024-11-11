Сегодня в 8.35 спасателям пришлось примчаться в поселок Сауга в волости Тори, где на обочине трассы Таллинн-Пярну-Икла горел автомобиль.
На шоссе Via Baltica загорелся автомобиль
По словам свидетеля происшествия, огонь распространялся очень быстро. Когда он впервые увидел этот автомобиль, двигавшийся по трассе, из-под машины шел дым. Спустя некоторое время машина уже горела.
Мужчина и девушка, находившиеся в автомобиле, в результате инцидента, к счастью, не пострадали.
К 9 часам спасатели потушили загоревшуюся по неизвестной причине машину.