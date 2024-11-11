Пн, 11.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

На шоссе Via Baltica загорелся автомобиль

Copy
Загоревшийся на шоссе в поселке Сауга автомобиль.
Загоревшийся на шоссе в поселке Сауга автомобиль. Фото: Erakogu

Сегодня в 8.35 спасателям пришлось примчаться в поселок Сауга в волости Тори, где на обочине трассы Таллинн-Пярну-Икла горел автомобиль.

По словам свидетеля происшествия, огонь распространялся очень быстро. Когда он впервые увидел этот автомобиль, двигавшийся по трассе, из-под машины шел дым. Спустя некоторое время машина уже горела.

Мужчина и девушка, находившиеся в автомобиле, в результате инцидента, к счастью, не пострадали.

К 9 часам спасатели потушили загоревшуюся по неизвестной причине машину.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх