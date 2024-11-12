Не пропустите: интеграционная конференция на тему богатства культур

Фонд интеграции совместно с Министерством культуры проводит конференцию по интеграции при участии признанных ученых и практиков из Эстонии, а также других стран уже в 11-й раз. В этом году эксперты сосредоточатся на вопросах, связанных с многообразием культур национальных общин - культурным богатством.

«Неспокойный мир и меняющаяся экономика ставят все больше вызовов перед сплоченностью общества. Какие уроки помогут смягчить поляризацию и напряженность в обществе? Как сохранить единство в обществе, которое становится все более многообразным в культурном плане? Как оставаться в общем пространстве информации и ценностей, когда гораздо проще жить в своем цифровом пузыре? Это лишь некоторые вопросы, которые мы обсудим на конференции в этом году», - сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

Дмитрий Московцев. Фото: svmedia

Конференцию откроет министр культуры Хейди Пурга. Затем ученые и практики из Эстонии, США, Великобритании, Швеции, Финляндии, Дании, Словакии, Литвы, Латвии и других стран обсудят актуальные вопросы нашего времени через призму культурного многообразия - напряженность в обществе, меняющееся информационное пространство, тенденции миграции, тенденции избирательных кампаний и политических решений.