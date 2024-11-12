Фонд интеграции приглашает на международную конференцию «Богатство культур - возможность или препятствие для формирования сплоченного общества?», которую проведет в этот четверг и пятницу, 14 и 15 ноября 2024 года. В первом дне конференции можно принять участие и посредством прямой трансляции на портале Rus.Postimees.
Не пропустите: интеграционная конференция на тему богатства культур
Фонд интеграции совместно с Министерством культуры проводит конференцию по интеграции при участии признанных ученых и практиков из Эстонии, а также других стран уже в 11-й раз. В этом году эксперты сосредоточатся на вопросах, связанных с многообразием культур национальных общин - культурным богатством.
«Неспокойный мир и меняющаяся экономика ставят все больше вызовов перед сплоченностью общества. Какие уроки помогут смягчить поляризацию и напряженность в обществе? Как сохранить единство в обществе, которое становится все более многообразным в культурном плане? Как оставаться в общем пространстве информации и ценностей, когда гораздо проще жить в своем цифровом пузыре? Это лишь некоторые вопросы, которые мы обсудим на конференции в этом году», - сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.
Конференцию откроет министр культуры Хейди Пурга. Затем ученые и практики из Эстонии, США, Великобритании, Швеции, Финляндии, Дании, Словакии, Литвы, Латвии и других стран обсудят актуальные вопросы нашего времени через призму культурного многообразия - напряженность в обществе, меняющееся информационное пространство, тенденции миграции, тенденции избирательных кампаний и политических решений.
«В обсуждениях примут участие признанные эксперты. У участников будет возможность встретиться с Джей Джей Грином - журналистом из Вашингтона, который работает на радио WTOP. Он регулярно анализирует политическую обстановку в США и других странах мира. Интересными обещают быть и наблюдения Бриджет Кендалл. Она не только первая женщина, возглавившая старейший колледж Кембриджского университета, но и непосредственный свидетель восстановления независимости стран Балтии», - привела примеры один из организаторов конференции и руководитель сферы исследований Фонда интеграции Марианна Макарова.
Помимо выступлений и дискуссий на конференции состоятся дебаты представителей парламентских партий Эстонии.
В первом дне конференции можно принять участие в Таллинне в отеле Hestia Hotel Europa или через прямую трансляцию, во втором только на месте. Конференция пройдет на эстонском, английском и русском языках.
Ознакомиться с программой конференции, а также зарегистрироваться до 13 ноября 2024 года можно здесь.
Программа первого дня
14 ноября 2024
09:30 — 09:45 Открытие конференции:
• Хейди Пурга, министр культуры
• Дмитрий Московцев, директор Фонда интеграции
09:45 — 11:15 Дискуссия «Культурное многообразие – спасательный жилет для демократии?»:
• Д-р Агнесе Цимдиня, руководитель практики разнообразия и инклюзии в странах Балтии, PwC Latvia
• Дмитрий Теперик, Международный центр обороны и безопасности
• Дайнюс Бабилас, Каунасский центр культур разных народов, Правительство Литвы
11:15 — 12:00 Беседа с Джей Джей Грин (модератор Неэме Рауд): «Культурное многообразие и миграция, конфликты и мир – наблюдения из США и мира»
13:00 — 13:10 Обзор «Культурное многообразие в цифрах»: Департамент статистики Эстонии
13:10 — 14:30 Дебаты представителей парламентских партий Эстонии:
• Мария Юферева-Скуратовски, Eesti Reformierakond
• Тынис Лукас, Isamaa
• Раймонд Кальюлайд, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
• Вадим Белобровцев, Eesti Keskerakond
• Март Каллас, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
• Юку-Калле Райд, Eesti 200
14:30 — 14:45 Обзор «Культурное многообразие и ценности»: Павол Коснач, директор Института DEKK (Братислава), главный исследователь во Всемирном обзоре ценностей (WVS) в Словакии
15:10 — 15:50 Обзор «Сплоченность общества и различные измерения в интеграции»: проф. Марью Лауристин
15:50 — 17:20 Дискуссия «Информационное, культурное и ценностное пространства – как их объединить в эпоху цифровых пузырей?»:
• Проф. Бриджит Кендалл, MBE, Кембриджский университет
• Проф. Мария Мурумаа-Менгель, Тартуский университет
• Д-р Солвита Дениса-Липниеце, IREX, Видземский университет прикладных наук, участие уточняется
• Клаудия Шрётер, кинопродюсер фильма «Turning tables», Германия
17:20 — 17:30 Итоги первого дня конференции