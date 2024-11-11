ФОТО Мошенники рассылают письма от имени LHV

Одно из фальшивых писем было отправлено также на общий адрес электронной почты Postimees, что указывает на то, что письма не являются целевыми и рассылаются массово на различные электронные адреса.

Мошенническое письмо составлено на эстонском языке, но его оформление оставляет желать лучшего, и тема письма указана некорректно.

Руководитель отдела коммуникаций LHV Прийт Рум сообщил изданию Postimees, что банк знает об этих письмах, и аналогичные письма уже распространялись на прошлой неделе. «Как правило, всегда находятся люди, которые вовремя предупреждают банк об угрозе, когда такие письма начинают рассылаться», - отметил Рум.

Рум призвал людей не открывать никакие ссылки и не вводить личные данные. Он также посоветовал сразу удалять такие письма.

Фото: Скриншот мошеннического письма.

«Если удалось установить, что письмо отправлено мошенниками, следует избегать нажатия на ссылки в этом письме и сразу же удалить его. В данном случае показательно, что адрес отправителя совершенно не совпадает с корректным адресом, оканчивающимся на lhv.ee. К тому же оформление письма некачественное и отличается от того, что используется в официальной переписке LHV. К сожалению, мошенники становятся все искуснее в составлении подобных писем, вызывая у людей чувство необходимости срочно действовать», - прокомментировал Рум.

«Если клиент все же нажал на ссылку и существует риск утраты данных или денег, мы рекомендуем немедленно связаться с LHV по телефону клиентской поддержки 6 800 400», - добавил он.

Больше информации о мошеннических схемах можно найти на сайте LHV.