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ФОТО Мошенники рассылают письма от имени LHV

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Фото: Скриншот мошеннического письма

Мошенники рассылают людям фальшивые письма на эстонском языке от имени LHV. По сообщению банка, некоторые клиенты уже проинформировали его об этой мошеннической схеме.

Одно из фальшивых писем было отправлено также на общий адрес электронной почты Postimees, что указывает на то, что письма не являются целевыми и рассылаются массово на различные электронные адреса.

Мошенническое письмо составлено на эстонском языке, но его оформление оставляет желать лучшего, и тема письма указана некорректно.

Руководитель отдела коммуникаций LHV Прийт Рум сообщил изданию Postimees, что банк знает об этих письмах, и аналогичные письма уже распространялись на прошлой неделе. «Как правило, всегда находятся люди, которые вовремя предупреждают банк об угрозе, когда такие письма начинают рассылаться», - отметил Рум.

Рум призвал людей не открывать никакие ссылки и не вводить личные данные. Он также посоветовал сразу удалять такие письма.

Фото: Скриншот мошеннического письма.

«Если удалось установить, что письмо отправлено мошенниками, следует избегать нажатия на ссылки в этом письме и сразу же удалить его. В данном случае показательно, что адрес отправителя совершенно не совпадает с корректным адресом, оканчивающимся на lhv.ee. К тому же оформление письма некачественное и отличается от того, что используется в официальной переписке LHV. К сожалению, мошенники становятся все искуснее в составлении подобных писем, вызывая у людей чувство необходимости срочно действовать», - прокомментировал Рум.

«Если клиент все же нажал на ссылку и существует риск утраты данных или денег, мы рекомендуем немедленно связаться с LHV по телефону клиентской поддержки 6 800 400», - добавил он.

Больше информации о мошеннических схемах можно найти на сайте LHV.

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