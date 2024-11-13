Трагедия с разницей в 17 лет: убийства подростков потрясли всю Эстонию

Поселок Арукюла находится в получасе езды от Таллинна и считается очень красивым и тихим местечком, где никогда ничего не происходит. Но 26 февраля 2006 года там произошло страшное убийство.

Утром 16-летняя Эльвира отправилась в Таллинн, но к вечеру она домой так и не вернулась. На звонки родных девушка тоже не отвечала. Отец обзвонил всех ее подруг, но никто ничего не знал.

Тело Эльвиры лежало всего в трехстах метрах от дома

Знакомая семьи рассказала, что видела Эльвиру в Арукюла: девушка сошла с электрички в 19.45. Чтобы добраться до дома, у нее было два варианта: она могла пойти по освещенной дороге, но тогда пришлось бы идти дольше, или выбрать короткий путь и идти в кромешной темноте.

Чтобы добраться до дома, у Эльвиры было два варианта: она могла пойти по освещенной дороге или выбрать короткий путь и идти в кромешной темноте. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Знакомая семьи перекинулась с Эльвирой несколькими словами и посоветовала идти длинной дорогой, но девушка лишь отмахнулась и сказала, что короткой быстрее. Позже знакомая вспомнит, что за Эльвирой тогда медленно пошел некий парень в темной одежде.

Как только отец узнал, что дочь пропала в деревне, он вместе со своими друзьями отправился на поиски. В нескольких метрах от дороги он обнаружил пакет, открыв который, увидел вещи дочери.