В семнадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о двух жестоких убийствах, которые потрясли всю Эстонию. Убийства разделяют 17 лет, и хотя между собой они не связаны, в обоих случаях убийцами и жертвами были подростки, а орудием преступления был нож.
Трагедия с разницей в 17 лет: убийства подростков потрясли всю Эстонию
Поселок Арукюла находится в получасе езды от Таллинна и считается очень красивым и тихим местечком, где никогда ничего не происходит. Но 26 февраля 2006 года там произошло страшное убийство.
Утром 16-летняя Эльвира отправилась в Таллинн, но к вечеру она домой так и не вернулась. На звонки родных девушка тоже не отвечала. Отец обзвонил всех ее подруг, но никто ничего не знал.
Тело Эльвиры лежало всего в трехстах метрах от дома
Знакомая семьи рассказала, что видела Эльвиру в Арукюла: девушка сошла с электрички в 19.45. Чтобы добраться до дома, у нее было два варианта: она могла пойти по освещенной дороге, но тогда пришлось бы идти дольше, или выбрать короткий путь и идти в кромешной темноте.
Знакомая семьи перекинулась с Эльвирой несколькими словами и посоветовала идти длинной дорогой, но девушка лишь отмахнулась и сказала, что короткой быстрее. Позже знакомая вспомнит, что за Эльвирой тогда медленно пошел некий парень в темной одежде.
Как только отец узнал, что дочь пропала в деревне, он вместе со своими друзьями отправился на поиски. В нескольких метрах от дороги он обнаружил пакет, открыв который, увидел вещи дочери.
19-летний Кевин истекал кровью, его раненая девушка держалась за голову, а двое других молодых людей пытались сами до приезда медиков оказать раненому юноше первую помощь
Отец продолжил поиски, начал копаться в сугробах и в итоге нащупал голую человеческую ногу. Тело лежало всего в трехстах метрах от дома. Как установит потом следствие, Эльвира была убита несколькими ударами ножа в спину.
Галерея: место, где был убит 19-летний Кевин
Спустя 17 лет Арукюла вновь содрогнулся от страшных новостей. 30 апреля 2023 года после полуночи в Центр тревоги поступило сообщение, что на школьном стадионе произошла резня.
На месте происшествия полицейский патруль увидел четырех человек - 19-летний Кевин истекал кровью, его раненая девушка держалась за голову, а двое других молодых людей пытались сами до приезда медиков оказать раненому юноше первую помощь.
К моменту, когда на стадион прибыла скорая помощь, Кевин уже скончался. Его 17-летнюю девушку доставили в больницу. Очень быстро полицейские выследили сбежавшего с места преступления подозреваемого.
Подробности этих страшных преступлений слушайте в семнадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?»
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.
Озвучивал: Даниэль Гилман, Светлана Карабут, Ольга Лебедева, Сергей Метлев и Иван Скрябин.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.