Трамп часто критиковал европейские страны за недостаточные инвестиции в оборону. Соглашение НАТО предусматривает, что страны вносят два процента своего валового внутреннего продукта на оборонные расходы. Этот вопрос не беспокоит ни Эстонию, ни Польшу: вклад Эстонии в ВВП составляет более трех процентов, а Польши - даже более четырех процентов.

2024 год принес в этой области большие перемены: по предварительным оценкам, например, Германия также увеличила расходы на оборону примерно на 30 процентов, и сегодня они составляют более двух процентов ВВП. Латвия и Греция столь же хороши, как и Эстония, а Литва тоже не так уж далека от трех процентов.

Хотя в 2023 году восемь стран внесли не менее двух процентов, в 2024 году их, как ожидается, будет уже 15. В то же время есть и крупные страны с расходами на оборону ниже согласованного уровня, такие как Италия и Испания, а также Португалия, Бельгия и Нидерланды.

Трамп приступит к своему президентству в январе следующего года. 2025 год обещает еще лучшую картину с точки зрения расходов на оборону, поэтому поводов для критики, вероятно, будет меньше.