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РАУЛЬ ЭАМЕТС Приведет ли избрание Трампа к появлению на свет «новой эстонской Nokia»?

Перевод: Павел Соболев
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Рауль Эаметс.
Рауль Эаметс. Фото: Tairo Lutter
  • Дональд Трамп сфокусируется на интересах внутренней экономики
  • Европе придется еще в большей степени увеличить расходы на оборону
  • Поведение Дональда Трампа непредсказуемо

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает увеличение оборонных пошлин для Евросоюза, но в то же время президентство Трампа может заставить оборонную промышленность ЕС работать активнее, что может стать хорошей новостью для Эстонии, пишет Рауль Эаметс, главный экономист Bigbank.

Как задним числом заявили некоторые эстонские эксперты, если бы розовые очки были сняты уже во время избирательной кампании, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США была бы вполне закономерным результатом. Особенно после покушений на него. В Европе шансы Камалы Харрис преподносились куда в лучшем виде, чем дело обстояло для нее на самом деле.

Что может означать победа Трампа для Эстонии?

С экономической точки зрения президентство Трампа означает, что Соединенные Штаты сосредоточатся на развитии и защите интересов внутренней экономики. Это, вероятно, будет включать пошлины на импортные товары и, возможно, снижение налогов для поддержки внутреннего бизнеса и потребления - по крайней мере, это то, что пообещал Трамп.

Его победа привела к росту цен на фондовых биржах США, а доллар укрепился по отношению к евро. Конечно, время покажет, был ли этот всплеск эйфории временным всплеском эмоций или долгосрочной тенденцией. Само по себе укрепление доллара является хорошей новостью для европейских экспортеров, поскольку наши товары на рынке США дешевеют.

Этот эффект может быть сведен на нет таможенными пошлинами, которые в какой-то степени, безусловно, будут введены. В то же время можно также предположить, что меры защиты внутреннего рынка США в основном направлены против Китая. Трамп начал торговую войну с Китаем, потом Джо Байден вел позиционную войну, а теперь Трамп готовится снова атаковать. Таможенные пошлины, безусловно, повлияют и на европейскую экономику. Это повлияет на Эстонию прежде всего через наших торговых партнеров - Финляндию, Швецию и Германию, товары которых для американцев становятся дороже.

Трамп часто критиковал европейские страны за недостаточные инвестиции в оборону. Соглашение НАТО предусматривает, что страны вносят два процента своего валового внутреннего продукта на оборонные расходы. Этот вопрос не беспокоит ни Эстонию, ни Польшу: вклад Эстонии в ВВП составляет более трех процентов, а Польши - даже более четырех процентов.

2024 год принес в этой области большие перемены: по предварительным оценкам, например, Германия также увеличила расходы на оборону примерно на 30 процентов, и сегодня они составляют более двух процентов ВВП. Латвия и Греция столь же хороши, как и Эстония, а Литва тоже не так уж далека от трех процентов.

Хотя в 2023 году восемь стран внесли не менее двух процентов, в 2024 году их, как ожидается, будет уже 15. В то же время есть и крупные страны с расходами на оборону ниже согласованного уровня, такие как Италия и Испания, а также Португалия, Бельгия и Нидерланды.

Трамп приступит к своему президентству в январе следующего года. 2025 год обещает еще лучшую картину с точки зрения расходов на оборону, поэтому поводов для критики, вероятно, будет меньше.

Одно из последствий роста расходов на оборону - изменение производительности оборонной промышленности. Вполне возможно, что быстрый рост оборонных расходов также приведет к возрождению или даже буму европейской оборонной промышленности. У Эстонии здесь также есть несколько хороших возможностей, начиная с приборов наблюдения и дронов и заканчивая беспилотными автономными транспортными средствами. Может быть, оборонная промышленность - это и есть долгожданная «новая эстонская Nokia»?

Трампа всегда характеризовали как человека более жесткого на словах, чем на деле, но с другой стороны, он предпринял неожиданные шаги, к которым мир был не готов. Это неудобно для Китая, где обычно строятся очень долгосрочные стратегические планы.

С западными странами до сих пор было относительно легко вести переговоры, поскольку поведение западных лидеров относительно предсказуемо. На Западе четко устоялись ценности, поэтому модели поведения и реакции предсказуемы. Трамп путает все карты и с ним сложно вести дела. Такое непредсказуемое, а иногда и спонтанное поведение - один из козырей Трампа. Такое поведение неудобно и Владимиру Путину.

Поэтому в экономическом плане победа Трампа ничего важного для Эстонии не меняет. Косвенный эффект достигается через наших торговых партнеров. Однако внешняя политика Трампа может оказать негативное влияние на Эстонию в долгосрочной перспективе, если он начнет оказывать давление для начала срочных мирных переговоров в невыгодном для Украины направлении. Если у России появится хотя бы слабое ощущение, что она выиграла войну, это не будет означать для Эстонии ничего хорошего с точки зрения будущего.

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