РАУЛЬ ЭАМЕТС Приведет ли избрание Трампа к появлению на свет «новой эстонской Nokia»?

Как задним числом заявили некоторые эстонские эксперты, если бы розовые очки были сняты уже во время избирательной кампании, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США была бы вполне закономерным результатом. Особенно после покушений на него. В Европе шансы Камалы Харрис преподносились куда в лучшем виде, чем дело обстояло для нее на самом деле.
Что может означать победа Трампа для Эстонии?
С экономической точки зрения президентство Трампа означает, что Соединенные Штаты сосредоточатся на развитии и защите интересов внутренней экономики. Это, вероятно, будет включать пошлины на импортные товары и, возможно, снижение налогов для поддержки внутреннего бизнеса и потребления - по крайней мере, это то, что пообещал Трамп.
Его победа привела к росту цен на фондовых биржах США, а доллар укрепился по отношению к евро. Конечно, время покажет, был ли этот всплеск эйфории временным всплеском эмоций или долгосрочной тенденцией. Само по себе укрепление доллара является хорошей новостью для европейских экспортеров, поскольку наши товары на рынке США дешевеют.
Этот эффект может быть сведен на нет таможенными пошлинами, которые в какой-то степени, безусловно, будут введены. В то же время можно также предположить, что меры защиты внутреннего рынка США в основном направлены против Китая. Трамп начал торговую войну с Китаем, потом Джо Байден вел позиционную войну, а теперь Трамп готовится снова атаковать. Таможенные пошлины, безусловно, повлияют и на европейскую экономику. Это повлияет на Эстонию прежде всего через наших торговых партнеров - Финляндию, Швецию и Германию, товары которых для американцев становятся дороже.