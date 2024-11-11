БЕСПРЕДЕЛ В ВОЗДУХЕ Пассажир справил нужду в проходе самолета

В прошлый понедельник самолет, вылетевший из Ист-Мидлендса в 6 утра, должен был прибыть на Тенерифе примерно через четыре с половиной часа, но из-за беспорядков на борту рейс привлек внимание СМИ.

Экипаж заранее сообщил испанским властям о ситуации, так как группа пассажиров вела себя агрессивно и нарушала порядок на борту. По сообщениям, один из пассажиров «мочился на пол в проходе», сообщает журнал Travel and Tour World.

В официальном заявлении Ryanair подтвердил: «4 ноября экипаж рейса из Ист-Мидлендса на Тенерифе запросил помощь полиции из-за беспорядков, устроенных небольшой группой пассажиров на борту».

По словам Ryanair, дальнейшее рассмотрение инцидента теперь является задачей местной полиции.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири недавно выразил обеспокоенность тем, что количество случаев агрессивного поведения пассажиров резко возросло в летние месяцы. Он связал эту проблему с частыми задержками рейсов, которые часто вызваны употреблением алкоголя и наркотиков перед полётом.

«Серьезно беспокоит, что поведение пассажиров становится все более агрессивным, особенно в случаях задержек и под воздействием алкоголя», - заявил О'Лири.