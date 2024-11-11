ФОТО Пьяный водитель устроил аварию на кольцевой развязке, поехав в неправильном направлении

На кольцевой развязке на выруской улице Юри 68-летний мужчина за рулем автомобиля Škoda поехал в противоположном правильному направлении. Сам мужчина утверждал, что вместо тормозов нечаянно нажал на газ. «На кольцевой развязке водитель Škoda врезался в Citroën, ожидавший выезда на развязку, в результате чего удар получила и машина Mitsubishi, принадлежащая службе по обслуживанию дорог», - сообщила представительница PPA Пирьо Нейссаар.