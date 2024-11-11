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ФОТО Пьяный водитель устроил аварию на кольцевой развязке, поехав в неправильном направлении

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Виновником аварии в Выру оказался 68-летний нетрезвый водитель.
Виновником аварии в Выру оказался 68-летний нетрезвый водитель. Фото: PPA

Сегодня в 10 часов утра в Выру было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Пьяный водитель, который, по его собственным словам, перепутал педали газа и тормоза, выехал на кольцевую развязку и стал двигаться в неверном направлении.

На кольцевой развязке на выруской улице Юри 68-летний мужчина за рулем автомобиля Škoda поехал в противоположном правильному направлении. Сам мужчина утверждал, что вместо тормозов нечаянно нажал на газ. «На кольцевой развязке водитель Škoda врезался в Citroën, ожидавший выезда на развязку, в результате чего удар получила и машина Mitsubishi, принадлежащая службе по обслуживанию дорог», - сообщила представительница PPA Пирьо Нейссаар.

Полиция установила, что мужчина за рулем Škoda был пьян; пассажира его машины доставили в больницу на медицинское обследование. Медики также проверили на месте происшествия состояние здоровья людей, которые были в машине Citroën.

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