Сегодня в 10 часов утра в Выру было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Пьяный водитель, который, по его собственным словам, перепутал педали газа и тормоза, выехал на кольцевую развязку и стал двигаться в неверном направлении.
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ФОТО ⟩ Пьяный водитель устроил аварию на кольцевой развязке, поехав в неправильном направлении
На кольцевой развязке на выруской улице Юри 68-летний мужчина за рулем автомобиля Škoda поехал в противоположном правильному направлении. Сам мужчина утверждал, что вместо тормозов нечаянно нажал на газ. «На кольцевой развязке водитель Škoda врезался в Citroën, ожидавший выезда на развязку, в результате чего удар получила и машина Mitsubishi, принадлежащая службе по обслуживанию дорог», - сообщила представительница PPA Пирьо Нейссаар.