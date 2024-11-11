Горуправа Таллинна уволила директора Дома учителя

Решение об освобождении Вимберг от должности принято по веским причинам, связанным с утратой доверия между работодателем и сотрудником. В частности, это относится к случаям, когда работник совершил кражу, мошенничество или иное действие, из-за которого невозможно продолжать трудовые отношения с учетом интересов обеих сторон.