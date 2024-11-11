На прошедшем в понедельник внеочередном заседании городская управа Таллинна утвердила распоряжение, в соответствии с которым Кристи Вимберг освобождается от должности директора Дома учителя с 1 ноября 2024 года.
Горуправа Таллинна уволила директора Дома учителя
Решение об освобождении Вимберг от должности принято по веским причинам, связанным с утратой доверия между работодателем и сотрудником. В частности, это относится к случаям, когда работник совершил кражу, мошенничество или иное действие, из-за которого невозможно продолжать трудовые отношения с учетом интересов обеих сторон.
«Вимберг очень творчески подходила к тому, как увеличить собственные доходы учреждения, и тем самым нарушала внутренние правила», - сообщил ERR вице-мэр Таллинна Алексей Яшин.
Вимберг прекратила работу 31 октября 2024 года, передала пресс-служба горуправы Таллинна.
Освобожденная от должности Кристи Вимберг получит предусмотренную законом компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Других выплат, связанных с увольнением, не предусмотрено.