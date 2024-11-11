ЭРККИ БАХОВСКИ Военный образ мышления возвращается в Европу

165-страничный отчет стоит прочитать вместе с докладом ЕС об экономике авторства Марио Драги, бывшего премьер-министра Италии и бывшего главы Европейского центрального банка. Но важная разница, конечно, в том, что ЕС является экономической организацией (и поэтому советы Драги естественно актуальны), и при этом ЕС никогда не задумывался как военная организация.

Но понятно, что полномасштабная война на Украине изменила контекст и бросила явный вызов Европейскому союзу. Какие сообщения мы можем почерпнуть для себя из доклада Нийнисте?

Во-первых, в докладе рекомендуется, чтобы как чиновники ЕС, так и простые люди начали больше думать о войне. На бумаге это легко рекомендовать, но на деле все, конечно, сложнее, ведь в Западной Европе выросло несколько поколений, которые жили как в вате, и которыми разговоры о военных расходах часто воспринимались как мера наказания от Америки. В то же время я бы не стал их за это винить: кто из нормальных людей не хотел бы жить в мире, а также в мире, где завтрашний день кажется вполне определенным?