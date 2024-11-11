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ЭРККИ БАХОВСКИ Военный образ мышления возвращается в Европу

Перевод: Павел Соболев
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Эркки Баховски.
Эркки Баховски. Фото: Konstantin Sednev
  • Война бросила новый вызов Европейскому союзу
  • При необходимости придется перейти с мирного времени на военное
  • Финляндия может поделиться ценным опытом с Европой

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США затмила другие события. Одним из них является всеобъемлющий доклад Европейского союза по гособороне, инициатором которого выступил предыдущий президент Финляндии Саули Нийнисте и который увидел свет незадолго до президентских выборов в США, пишет редактор мнений Postimees Эркки Баховски.

165-страничный отчет стоит прочитать вместе с докладом ЕС об экономике авторства Марио Драги, бывшего премьер-министра Италии и бывшего главы Европейского центрального банка. Но важная разница, конечно, в том, что ЕС является экономической организацией (и поэтому советы Драги естественно актуальны), и при этом ЕС никогда не задумывался как военная организация.

Но понятно, что полномасштабная война на Украине изменила контекст и бросила явный вызов Европейскому союзу. Какие сообщения мы можем почерпнуть для себя из доклада Нийнисте?

Во-первых, в докладе рекомендуется, чтобы как чиновники ЕС, так и простые люди начали больше думать о войне. На бумаге это легко рекомендовать, но на деле все, конечно, сложнее, ведь в Западной Европе выросло несколько поколений, которые жили как в вате, и которыми разговоры о военных расходах часто воспринимались как мера наказания от Америки. В то же время я бы не стал их за это винить: кто из нормальных людей не хотел бы жить в мире, а также в мире, где завтрашний день кажется вполне определенным?

Другой посыл должен быть понятен людям, выросшим в советское время: Евросоюз должен уделять больше внимания объектам двойного назначения, которые можно было бы легко переключить с мирного на военное. Другими словами, это объяснялось так: какой-то предмет, здание и т.д. можно использовать как в мирное время, так и во время войны, но его предназначение меняется.

Например, советский паром, который поплыл бы во время войны на Муху, должен был бы принять на борт четыре танка Т-72 или шесть БТР. В мирное время на пароме могло бы перевозиться несколько большее количество легковых автомашин. И все это не говоря уже об убежищах, которые нужно было содержать в порядке программы гражданской обороны.

Вероятно, не случайно автором доклада является Саули Нийнисте, выходец из страны, имеющей большой опыт подобного военного мышления. В Финляндии есть убежища, страна не отказалась от воинской службы даже после окончания Холодной войны, а главное, у них около 1300 километров общей границы с Россией. По сути, образ мышления, подобный финскому, теперь должен применяться во всем Европейском союзе.

Ведь Эстония может сказать, что мы не потеряли бдительность рядом с Россией, но все же мы опустили щиты. Это понятно, что советская гражданская оборона казалась паршивой системой, но теперь ясно, что гражданскую оборону необходимо уже в правильной форме вернуть в нашу жизнь.

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