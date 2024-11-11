СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Избиение на пароме, кража колеса с автомобиля, пожар в торговом центре

Женщина, проживающая на Сааремаа, сообщила полиции, что забронировала жилье через сайт booking.com, после чего 25 октября ей отправили сообщение с просьбой ввести данные банковской карты для подтверждения бронирования и списания суммы. Женщина сделала это, но затем ей сообщили, что транзакция не прошла, и предложили использовать другую карту. Позже она обнаружила, что сумма все же была забронирована, но на ее сообщения больше не отвечали. Ущерб составил 800 евро.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан Молдовы, троих граждан Ирана и одного гражданина Израиля.

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России и одного гражданина Грузии.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

8 ноября был задержан гражданин Республики Молдова, 1994 года рождения. Ему было выписано предписание покинуть Эстонию, а также наложен трехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону, поскольку мужчина нелегально выполнял случайные работы в Эстонии и находился в Шенгенской зоне незаконно 814 дней, из которых 812 - в Эстонии.