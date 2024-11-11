Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении на пароме, а также о краже колеса с автомобиля. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшимся в торговом центре электрощитке и о ДТП с участием стада кабанов.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение на пароме, кража колеса с автомобиля, пожар в торговом центре
Насилие
8 ноября в Мустамяэ произошел конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина нанес увечья своей супруге. Оба участника конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день произошел конфликт на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ, в ходе которого 64-летний мужчина нанес телесные повреждения 30-летней женщине, а на улице Мююривахе в Кесклинне двое мужчин, 27 и 24 лет, нанесли травмы 50-летнему. Полиция задержала нападавших.
В ночь на 9 ноября полиция получила сообщение о мужчине с обнаженным торсом, идущем по краю проезжей части на шоссе Вильянди-Рынгу в волости Тырва. Прибывшие на место полицейские попытались поговорить с мужчиной, но он стал агрессивным и напал на сотрудников. Нападавшего задержали.
9 ноября на улице Лятте в Кесклинне произошла драка между 23-летним и 22-летним мужчинами и 20-летней женщиной, в результате которой все участники получили травмы. В этот же день в Ласнамяэ 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес увечья своей матери, а на улице Палласти произошел конфликт между 44-летней женщиной и 62-летним мужчиной, в результате которого оба получили травмы. Полиция задержала нападавших
Также 9 ноября на улице Суур-Карья в Кесклинне неизвестные избили 38-летнего мужчину.
В ночь на 10 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте в волости Ныо, в ходе которого пьяный 22-летний мужчина избил своего отца, нанеся ему увечья. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего задержали полицейские.
10 ноября на пароме 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу. Полиция задержала нападавшего.
В это же день в магазине в Ласнамяэ при задержании вора произошла потасовка, в ходе которой 39-летний мужчина нанес травму 21-летнему охраннику.
Вечером 10 ноября в доме в Хаапсалу 40-летний и 48-летний мужчины напали на своего родственника. Также вечером на променаде в Силламяэ был избит 58-летний мужчина.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Поджог
Ночью 11 ноября на бульваре Виру в Силламяэ был подожжен автомобиль Toyota Avensis. Ущерб уточняется, и полиция начала уголовное расследование.
Кражи
В ночь на 6 ноября на улице Ныльваку в Тарту был украден переднее правое колесо с шиной от автомобиля Kia. Ущерб составил 250 евро.
В период с вечера 7 ноября до утра 8 ноября в Пярну на улице Оя неизвестный, взломав замок, проник в строящееся здание и украл различные инструменты. По предварительной оценке, ущерб составил около 6700 евро.
8 ноября из бара на улице Рюйтли в Тарту украли куртку, в кармане которой находились банковская карта и ключи.
Мошенничество
8 ноября 27-летняя женщина сообщила, что получила электронное письмо якобы от компании DPD с просьбой оплатить услуги курьера. Женщина ожидала посылку в тот же день и не заподозрила мошенничества, поэтому ввела запрашиваемые данные. После этого с ее счета было списано 700 евро. Обстоятельства инцидента уточняются.
Женщина, проживающая на Сааремаа, сообщила полиции, что забронировала жилье через сайт booking.com, после чего 25 октября ей отправили сообщение с просьбой ввести данные банковской карты для подтверждения бронирования и списания суммы. Женщина сделала это, но затем ей сообщили, что транзакция не прошла, и предложили использовать другую карту. Позже она обнаружила, что сумма все же была забронирована, но на ее сообщения больше не отвечали. Ущерб составил 800 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан Молдовы, троих граждан Ирана и одного гражданина Израиля.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России и одного гражданина Грузии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
8 ноября был задержан гражданин Республики Молдова, 1994 года рождения. Ему было выписано предписание покинуть Эстонию, а также наложен трехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону, поскольку мужчина нелегально выполнял случайные работы в Эстонии и находился в Шенгенской зоне незаконно 814 дней, из которых 812 - в Эстонии.
9 ноября при проверке пассажиров судна Megastar гражданин Украины, 1992 года рождения, предъявил поддельное украинское водительское удостоверение. У мужчины изъяли водительские права, его поместили в центр временного содержания, а транспортное средство было эвакуировано. Мужчине выписали штраф, выдали предписание покинуть Эстонию и наложили трехлетний запрет на въезд в страну.
9 ноября на погранпункте «Лухамаа» при выезде из Эстонии была проверена фура с литовскими номерами и прицепом, управляемая гражданином Беларуси. Водитель предоставил водительские права, которые оказались поддельными, а также выяснилось, что прицеп был зарегистрирован с нарушениями. Документы были изъяты, и водителю был назначен штраф в размере 80 евро. Прицеп оставлен на таможенной площадке до повторной регистрации.
10 ноября пограничники зафиксировали пересечение временной контрольной линии маломерным судном с двумя пассажирами на борту. За нарушение капитан судна получил штраф в размере 500 евро.
Пожары
8 ноября в 13:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в торговом центре на Ыйсмяэ-теэ в районе Хааберсти сработала пожарная сигнализация, и из электрощитка здания пошел дым. Вследствие неисправности электропроводки центр был эвакуирован. На место прибыли спасатели Лиллекюла и электрики торгового центра. Горение наблюдалось только в электрощитке, и после отключения электроэнергии электриками, спасатели смогли потушить огонь с помощью углекислотного огнетушителя. Помещение было проветрено с использованием вентиляторов, и к 14:12 пожар был ликвидирован, спасатели завершили работу на месте. С устранением неисправности продолжили работать электрики объекта. Никто не пострадал.
11 ноября в 1:54 поступило сообщение о горящем автомобиле на бульваре Виру в Силламяэ. Спасатели потушили пожар и отсоединили клеммы аккумулятора. Дальнейшим расследованием происшествия занялась полиция.
11 ноября в 04:36 спасатели выехали на Атлеэди-теэ в деревню Карла в волости Раэ, где жители сообщили о пожаре на чердаке дома. Жителям было предложено покинуть дом. Спасатели Юри и Ласнамяэ вместе со спасателями-добровольцами Раэ оперативно прибыли на место. Дом был заполнен дымом, и жители находились снаружи. Спасатели в противодымном снаряжении вошли на второй этаж дома, где обнаружили возгорание вокруг дымохода. Пожар был локализован к 05:07, после чего продолжились разборка конструкции и проветривание помещений. Происшествие было полностью ликвидировано к 06:03. Огонь повредил около трех квадратных метров перекрытия и конструкций вокруг дымохода на втором этаже. Пожар, вероятно, начался из-за нагревания деревянных балок вокруг дымохода от горячей трубы камина, который топили ночью.
ДТП
8 ноября в 23:49 спасатели выехали на бульвар Вабадузе в Нымме, где произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля BMW. Первой на место происшествия прибыла проезжавшая мимо бригада скорой помощи, которая доставила в больницу для осмотра двух пассажиров из микроавтобуса. Спасатели очистили проезжую часть и устранили угрозу возгорания у автомобилей. Далее с происшествием разбиралась полиция.
10 ноября в 17:31 поступило сообщение о ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса в деревне Мялликвере в волости Пылтсамаа. В транспортных средствах находились в общей сложности девять человек и две собаки. Скорая помощь доставила беременную женщину в больницу для проверки здоровья. Легкие травмы получила одна из двух собак, находившихся в автобусе. Спасатели помогли обеспечить безопасность движения, устранили риск возгорания и очистили дорогу от обломков.
10 ноября в 18:10 поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с переходящими дорогу кабанами в деревне Карьятнурме волости Тырва. В результате аварии погибли четыре кабана, и для их вывоза были вызваны охотники. Спасатели проверили машину на предмет пожароопасности. Водитель автомобиля не пострадал и организовал эвакуацию машины с помощью эвакуатора.
Прочее
8 ноября в 20:50 спасатели были вызваны в деревню Аувере в Нарва-Йыэсуу, где у бывшего здания погранзаставы машина с прицепом и лодкой наполовину погрузилась в воду во время спуска на воду. Люди успели выбраться из автомобиля. Спасатели вытащили автомобиль вместе с лодкой из воды.