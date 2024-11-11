Новые люди Трампа. Кто будет «царем границ» и постпредом США при ООН

Республиканцы все ближе к тому, чтобы получить полный контроль над Конгрессом. Они уже обеспечили себя большинство в верхней палате, Сенате, а для контроля над нижней палатой, Палатой представителей, им не хватает всего трех мандатов. По подсчетам CBS News, партнера Би-би-си в США, сейчас у республиканцев 215 мест, у демократов - 210, для большинства нужно 218 (подведение итогов голосования продолжается).

Большинство в Палате представителей позволит республиканцам инициировать законопроекты, предполагающие расходы из федерального бюджета, а также запускать процедуру импичмента чиновников. Контроль над обеими палатами даст Трампу больше возможностей для проведения в жизнь его инициатив, чем дает большинство только в одной палате Конгресса.

Тем временем Трамп анонсировал еще два назначения в свою будущую администрацию: 62-летний Том Хоман и 40-летняя Элиз Стефаник.

О будущем назначении Хомана он сообщил в своей соцсети Truth Social. Трамп написал, что Хоман будет «в ответе за границы нашей страны (неофициально - «пограничный царь», то есть уполномоченный по вопросам охраны границ и депортации. - Би-би-си), в том числе за южную границу (с Мексикой), северную границу (с Канадой), за все морские границы и авиабезопасность.

Трамп добавил, что Хоман также будет отвечать за депортацию нелегальных мигрантов на родину. «Я не сомневаюсь, что он проделает фантастическую работу, то, чего мы давно ждем», - заключил избранный президент США.