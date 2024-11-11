На учете в Кассе по безработице в Эстонии состоят более трех тысяч украинских беженцев

Как передала пресс-служба ведомства, месяцем раньше, по состоянию конец сентября, на учете в Кассе по безработице в Эстонии числились 3222 связанных с Украиной и получивших международную защиту лиц.

В прошлом месяце на учет в качестве безработных встали 715 украинских военных беженцев, сообщает Касса по безработице. Сняты с учета в качестве безработного 524 человек, 91 из них перестал числиться безработным по собственному желанию, а 370 - как нашедшие работу. Всего с 14 марта 2022 года сняты с учета 29 058 получивших международную защиту украинских военных беженцев, 20 371 из них в связи с получением рабочего места.

В Харьюмаа ищут работу 58 процентов украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 12,2 процента, а в Тартуском уезде 9,8 процента.

Женщины составляют 73,8 процента, а мужчины - 26,2 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 17,4 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 68,7 процента к возрастной группе 25–54 года, а 13,9 процента - это люди старше 54 лет.

У 58,2 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, у 15,7 процента специальное образование, 21,7 процента не имеют специального образования, а данные об образовании 4,4 процента вставших на учет отсутствуют.

По последней специальности больше всего зарегистрировано разнорабочих - 22,4 процента. За ними следуют работники сферы обслуживания и торговли - 19,2 процента, 10,2 процента - это специалисты высшего звена, 9 процентов - операторы машин. Не имеют трудового стажа 13,1 процента.

За прошлый месяц пособие по безработице получили 237 человек (33,1 процента) из новых вставших на учет.

В течение 2023 года, по данным Кассы по безработице, в качестве безработных были зарегистрированы 8426 украинских военных беженцев, украинские военные беженцы прекращали регистрацию в качестве безработных 10 677 раз, из них 7357 по причине трудоустройства.