Таллиннский административный суд в понедельник отклонил жалобу избирательного союза «Прогресс Кохтла-Ярве» и оставил в силе предписание Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) о возврате запрещенного пожертвования в размере более шести тысяч евро, полученного перед местными выборами 2021 года.
Для подписчиков
Избирательный союз Кохтла-Ярве должен вернуть запрещенное пожертвование в размере более шести тысяч евро
В марте прошлого года ERJK установила, что избирательный союз получил запрещенное пожертвование от компании OÜ N&V, выпускающей газету «Панорама» в Кохтла-Ярве, так как газета разместила рекламу объединения по цене, значительно ниже официального прейскуранта. В то время OÜ N&V принадлежала местному влиятельному предпринимателю и муниципальному политику Николаю Осипенко.