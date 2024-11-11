Избирательный союз Кохтла-Ярве должен вернуть запрещенное пожертвование в размере более шести тысяч евро

В марте прошлого года ERJK установила, что избирательный союз получил запрещенное пожертвование от компании OÜ N&V, выпускающей газету «Панорама» в Кохтла-Ярве, так как газета разместила рекламу объединения по цене, значительно ниже официального прейскуранта. В то время OÜ N&V принадлежала местному влиятельному предпринимателю и муниципальному политику Николаю Осипенко.