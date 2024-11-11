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Избирательный союз Кохтла-Ярве должен вернуть запрещенное пожертвование в размере более шести тысяч евро

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: Kollaaž / Kristel Soomets / Põhjarannik

Таллиннский административный суд в понедельник отклонил жалобу избирательного союза «Прогресс Кохтла-Ярве» и оставил в силе предписание Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) о возврате запрещенного пожертвования в размере более шести тысяч евро, полученного перед местными выборами 2021 года.

В марте прошлого года ERJK установила, что избирательный союз получил запрещенное пожертвование от компании OÜ N&V, выпускающей газету «Панорама» в Кохтла-Ярве, так как газета разместила рекламу объединения по цене, значительно ниже официального прейскуранта. В то время OÜ N&V принадлежала местному влиятельному предпринимателю и муниципальному политику Николаю Осипенко.

Комиссия выяснила, что союз заплатил за рекламу в газете всего 300 евро. По расчетам комиссии, фактически избирательный союз получил таким образом запрещенное пожертвование на сумму 6038 евро.

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