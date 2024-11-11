Лесной святой стал душегубом: отец трижды избежал смерти, а матери не удалось

В сентябре 1935 года волость Паасвере в Вирумаа и всю Эстонию потрясла кровавая бойня, выделявшаяся своей жестокостью даже в те тревожные времена. Йоханнес Сенкель, 31-летний деревенский житель, прежде известный как лесной святой и молитвенник, самым ужасающим образом обошелся с собственной семьей. Если поначалу он действительно был молитвенником, жители деревни даже считали его святым, то со временем алкоголь изменил его характер настолько, что он начал терроризировать собственных близких. Отцу Каарелю удалось избежать нескольких попыток сына убить его, а вот матери Май Сенкель, которая жила в постоянном страхе и часто была вынуждена ночевать у соседей, повезло меньше.