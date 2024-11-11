ДЕЛО АЙВО ПЕТЕРСОНА К движению Koos хотел присоединиться известный «охотник за долгами» Лембиту Китт

Государственная прокуратура обвиняет Айво Петерсона не только в деятельности в рамках движения Koos, но и в создании так называемого подразделения гражданской защиты, куда он пытался привлечь людей, не доверяющих эстонскому государству и имевших разрешения на оружие.

На суде в понедельник Петерсон признал, что Лембиту Китт несколько раз пытался стать членом организации. «Лично я с ним не знаком, но он был у меня в друзьях на Facebook, и я помню его забавное фото в афганской форме. Он говорил, что разделяет некоторые мои идеи», - рассказал Петерсон, отвечая на вопросы государственного прокурора Трийну Олев.