На заседании Харьюского уездного суда в понедельник по делу обвиняемого в государственной измене Айво Петерсона выяснилось, что Китт, ранее осужденный за вымогательство и принадлежность к преступной группировке, также стремился вступить в созданное Петерсоном объединение владельцев разрешений на оружие.
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ДЕЛО АЙВО ПЕТЕРСОНА ⟩ К движению Koos хотел присоединиться известный «охотник за долгами» Лембиту Китт
Государственная прокуратура обвиняет Айво Петерсона не только в деятельности в рамках движения Koos, но и в создании так называемого подразделения гражданской защиты, куда он пытался привлечь людей, не доверяющих эстонскому государству и имевших разрешения на оружие.