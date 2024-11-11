На севере Германии арестовали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта на рождественской ярмарке

По данным газеты Bild, которая ссылается на перехваченные разговоры и сообщения, подросток турецкого происхождения планировал наезд грузовиком на людей. Информацию о предполагаемом теракте, как пишет Bild, федеральная полиция получила впервые весной 2024 года от американской разведки, а затем ее передали следователям земли Шлезвиг-Гольштейн. В марте дело забрала прокуратура Фленсбурга - самого северного города на границе с Данией.

Прокурор Фленсбурга Бернд Винтерфельдт сообщил, что ордер на арест подозреваемого был выдан 7 ноября, пишет ZDF со ссылкой на немецкое агентство печати. Другие подробности о задержанном неизвестны.

В декабре 2016 года в Берлине произошел теракт - террорист въехал на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре города. Погибли 13 человек, еще более 70 получили ранения. В розыск был объявлен гражданин Туниса Анис Амри, спустя неделю выяснилось, что он сбежал в Италию, где был застрелен полицией.