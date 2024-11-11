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Бывший партнер скандальной основательницы НКО Slava Ukraini подал в суд на украинские СМИ

Перевод: Валерия Ермакова
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Геннадий Васькив.
Геннадий Васькив. Фото: Kuvatõmmis / Hennadi Vaskiv FB

Прошел год с начала расследования в отношении деятельности НКО Slava Ukraini и ее украинского партнера, благотворительного фонда All for Victory, но со стороны правоохранительных органов как Эстонии, так и Украины царит тишина. Единственный, кто хоть как-то привлекает внимание, - это один из фигурантов расследования, бывший заместитель мэра Львова Геннадий Васькив.

Бывший высокопоставленный чиновник Львова и руководитель организации All for Victory Геннадий Васькив подал в суд на несколько местных средств массовой информации, которые, по его мнению, нанесли ущерб его репутации.

Васкив требует, чтобы Галицкий районный суд Львова обязал эти СМИ опровергнуть ранее опубликованную о нём недостоверную информацию и компенсировать моральный ущерб за вред его чести и достоинству.

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