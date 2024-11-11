Бывший партнер скандальной основательницы НКО Slava Ukraini подал в суд на украинские СМИ

Прошел год с начала расследования в отношении деятельности НКО Slava Ukraini и ее украинского партнера, благотворительного фонда All for Victory, но со стороны правоохранительных органов как Эстонии, так и Украины царит тишина. Единственный, кто хоть как-то привлекает внимание, - это один из фигурантов расследования, бывший заместитель мэра Львова Геннадий Васькив.