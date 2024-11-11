В Таллинне вводят плату за сдачу садовых отходов

В соответствии с действующими правилами каждый житель Таллинна может бесплатно сдавать до шести 100-литровых мешков садовых отходов в день на перерабатывающие станции (центры цикличной экономики). Если количество мешков превышает этот лимит или отходы сдает не житель Таллинна, за сдачу уже сейчас взимается плата.