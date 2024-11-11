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В Таллинне вводят плату за сдачу садовых отходов

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: Mihkel Maripuu

С начала нового года жителям Таллинна придется оплачивать сдачу листвы на станциях переработки отходов, тогда как ранее эта услуга была частично бесплатной.

В соответствии с действующими правилами каждый житель Таллинна может бесплатно сдавать до шести 100-литровых мешков садовых отходов в день на перерабатывающие станции (центры цикличной экономики). Если количество мешков превышает этот лимит или отходы сдает не житель Таллинна, за сдачу уже сейчас взимается плата.

15 октября городской канцлер Таллинна Кайри Вахер подписала приказ, согласно которому с нового года все жители будут обязаны платить за сдачу садовых отходов. С 1 января 2025 года биологические садовые отходы, такие как листья, трава и ветки, будут приниматься по тарифу 6,10 евро за кубический метр.

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