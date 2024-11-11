Арена в Хельсинки, принадлежащая российским олигархам, воняет

Спортивная арена Halli в Хельсинки принадлежит российским олигархам, которые попали под санкции с началом полномасштабного вторжения России. Из-за этого счета за услуги для содержания здания не оплачиваются. В начале сентября арена была отключена от электричества, воды и отопления, сообщает финская телекомпания Yle.

До санкций арену использовал хоккейный клуб «Йокерит» из Хельсинки. Однако в 2022 году, после выхода из российской хоккейной лиги, команда покинула арену и постепенно вывезла все оборудование. По словам председателя клуба Микко Саарни, последняя партия оборудования была вывезена несколько недель назад, и стало очевидно, что условия в заброшенном здании заметно ухудшились.

«На полу не было воды, но чувствовался затхлый запах, было понятно, что арена давно не использовалась», - отметил Саарни. Он выразил обеспокоенность тем, что состояние здания может ухудшиться еще больше, пока международная ситуация не изменится.

«Как и все, мы переживаем, будет ли это здание пригодно для использования в будущем», - добавил Саарни.

В сентябре Юхани Хювяринен, директор финской организации Talteka, занимающейся вопросами экономического и экологического состояния промышленных зданий, предупредил, что с наступлением холодов в арене могут возникнуть проблемы из-за накопления влаги при неработающей вентиляции.