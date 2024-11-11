С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года спортивная арена Halli в Хельсинки пустует.
Арена в Хельсинки, принадлежащая российским олигархам, воняет
Спортивная арена Halli в Хельсинки принадлежит российским олигархам, которые попали под санкции с началом полномасштабного вторжения России. Из-за этого счета за услуги для содержания здания не оплачиваются. В начале сентября арена была отключена от электричества, воды и отопления, сообщает финская телекомпания Yle.
До санкций арену использовал хоккейный клуб «Йокерит» из Хельсинки. Однако в 2022 году, после выхода из российской хоккейной лиги, команда покинула арену и постепенно вывезла все оборудование. По словам председателя клуба Микко Саарни, последняя партия оборудования была вывезена несколько недель назад, и стало очевидно, что условия в заброшенном здании заметно ухудшились.
«На полу не было воды, но чувствовался затхлый запах, было понятно, что арена давно не использовалась», - отметил Саарни. Он выразил обеспокоенность тем, что состояние здания может ухудшиться еще больше, пока международная ситуация не изменится.
«Как и все, мы переживаем, будет ли это здание пригодно для использования в будущем», - добавил Саарни.
В сентябре Юхани Хювяринен, директор финской организации Talteka, занимающейся вопросами экономического и экологического состояния промышленных зданий, предупредил, что с наступлением холодов в арене могут возникнуть проблемы из-за накопления влаги при неработающей вентиляции.
Министерство иностранных дел Финляндии сделало в сентябре исключение и позволило Финскому хоккейному союзу, владеющей офисами в этом здании, оплатить просроченные счета за электроэнергию. Однако союз отказалась, заявив, что это было бы лишь временным решением.
По словам Хювяринена, с наступлением морозов трубы в здании замерзнут, что ещё больше ухудшит его состояние. «Без отопления температура внутри упадёт до отрицательных значений за сравнительно короткое время», - пояснил он.
В конце августа управляющая ареной компания сообщила, что возле здания находятся аммиачные резервуары, которые требуют электронного мониторинга, и что в худшем случае они могут взорваться. В конце октября город Хельсинки подал на компанию в суд за неуплату аренды земли, на которой стоит здание.
В марте Yle писала, что город Хельсинки выразил желание выкупить большую арену на 14 тысяч мест, которая ранее называлась Hartwall, у ее нынешних владельцев. Среди владельцев арены - два олигарха российского происхождения с финскими корнями, Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, оба находятся под санкциями Европейского Союза, а последний - и под санкциями США.