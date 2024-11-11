Рийгикогу не поддержал инициативу прекратить госфинансирование абортов

Как передала пресс-служба Рийгикогу, инициатива Вооглайда - законопроект о внесении изменений в Закон о прерывании беременности и стерилизации - предусматривала добавление в закон положения, запрещающего государственное финансирование добровольного прерывания беременности.

В ходе дебатов, длившихся почти два часа, Вооглайд объяснил, что государство не должно поддерживать действия, лишающие жизни плод без медицинских показаний.

Однако руководящая комиссия предложила исключить законопроект из процедуры первого чтения: 35 евродепутатов высказались за это предложение, 16 - против.