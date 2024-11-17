Многие источники твердят, что Средневековье – исключительно мрачное время, когда города беспрестанно то косила чума, то осаждали враги, то пожирало пламя пожаров, когда царила антисанитария и по улицам лились нечистоты, и то и дело начинался голод. Жители Таллинна неоднократно испытывали на себе смену исторических эпох, и Средние века – включим малую толику цинизма – один из интереснейших периодов жизни нашего города.
Историей Средневековья серьезно занимается новый руководитель Таллиннского музея городской жизни Валерия Китаева. Кого как ни ее спросить, далеко ли мы ушли от средневековых нравов и традиций.