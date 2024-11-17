Многие источники твердят, что Средневековье – исключительно мрачное время, когда города беспрестанно то косила чума, то осаждали враги, то пожирало пламя пожаров, когда царила антисанитария и по улицам лились нечистоты, и то и дело начинался голод. Жители Таллинна неоднократно испытывали на себе смену исторических эпох, и Средние века – включим малую толику цинизма – один из интереснейших периодов жизни нашего города.