Трамвай на улице Лийвалайа будет! Но все остальное пока в тумане

Официальное название документа – «Проектные условия реконструкции улицы Лийвалайа и строительства трамвайных путей». На прошлой неделе он был представлен в помещении Центральной библиотеки на той же Лийвалайа. Народу собралось много, но большинство из присутствующих очень довольными не выглядели.

Проект был заранее доступен для всеобщего обозрения, и многие успели высказать мнение, что трамвай на улице Лийвалайа вообще не нужен. Пусть добавят еще автобусов, или пусть просто машины там будут нормально ездить. В общем, предложений было немало.