В плане реконструкции таллиннской улицы Лийвалайа четко отмечена только прокладка трамвайных путей, все остальное еще может измениться в процессе проектирования, подтвердили городские чиновники на публичном обсуждении проекта условий проектирования улицы.
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Трамвай на улице Лийвалайа будет! Но все остальное пока в тумане
Официальное название документа – «Проектные условия реконструкции улицы Лийвалайа и строительства трамвайных путей». На прошлой неделе он был представлен в помещении Центральной библиотеки на той же Лийвалайа. Народу собралось много, но большинство из присутствующих очень довольными не выглядели.