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Трамвай на улице Лийвалайа будет! Но все остальное пока в тумане

Перевод: Вера Копти
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По словам чиновников, на улице Лийвалайа по-прежнему должно быть по две полосы для автомобилей в каждом направлении.
По словам чиновников, на улице Лийвалайа по-прежнему должно быть по две полосы для автомобилей в каждом направлении. Фото: Tairo Lutter

В плане реконструкции таллиннской улицы Лийвалайа четко отмечена только прокладка трамвайных путей, все остальное еще может измениться в процессе проектирования, подтвердили городские чиновники на публичном обсуждении проекта условий проектирования улицы. 

Официальное название документа – «Проектные условия реконструкции улицы Лийвалайа и строительства трамвайных путей». На прошлой неделе он был представлен в помещении Центральной библиотеки на той же Лийвалайа. Народу собралось много, но большинство из присутствующих очень довольными не выглядели.

Проект был заранее доступен для всеобщего обозрения, и многие успели высказать мнение, что трамвай на улице Лийвалайа вообще не нужен. Пусть добавят еще автобусов, или пусть просто машины там будут нормально ездить. В общем, предложений было немало.

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