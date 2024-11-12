Центристская партия выступила против сворачивания сланцевого сектора

«Сланец является основным природным ресурсом Эстонии, и его необходимо использовать в интересах общества. На примере разных кризисов мы имели возможность убедиться, что в случае непредвиденных ситуаций государства забывают о сотрудничестве в области энергетики и действуют в первую очередь в собственных интересах. Мы должны быть уверены, что Эстония при необходимости будет способна произвести необходимый объем электроэнергии», - сказал Кылварт.

«Сланец для Эстонии – не только лишь производство электроэнергии, это также рабочие места, налоговые поступления, региональная политика, энергетическая независимость и надежность энергоснабжения. Это целая экономическая система, в которой задействованы тысячи человек и члены их семей. Было бы легкомысленно просто взять и отказаться от сланцевого сектора», - добавил он.

По словам Кылварта, происходящее в сланцевом секторе является лишь отражением государственной политики реформистов, когда вместо проведения содержательного анализа слепо следуют указаниям ЕС.

«Давайте посмотрим правде в глаза: на сегодняшний день у нас в производстве электроэнергии нет альтернативы сланцу. Особенно это касается зимних периодов, когда потребление в странах Балтии и Северных странах значительно выше, а объемы производства солнечной и ветровой энергии в разы ниже», - пояснил председатель Центристской партии.

По оценке Кылварта, в ситуации, когда Европа поставила себе целью достижение климатической нейтральности к 2050 году, то Эстонии ставить более амбициозные цели, в результате чего увеличится финансовая нагрузка на людей и предприятия, не является разумным», - сказал Кылварт.

«К этому времени технологии улавливания водорода будут развиты настолько, что это не приведет к значительному удорожанию производства. Переход на новые технологии должен быть сбалансированным и базироваться на анализе влияния. В начале следующего года в Ида-Вирумаа будет запущен новый маслозавод, благодаря чему использование сланца станет еще более эффективным», - сказал Кылварт.