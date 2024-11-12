На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, закрыта одна полоса движени

Департамент транспорта сообщил о ДТП около 8:00. В сообщении сказано, что оно произошло в 7:53 на 132-м километре шоссе Таллинн-Тарту, на участке дороги между Пыльтсамаа и Пуурмани в Йыгевамаа.

По сообщению полиции, грузовик там въехал в дорожное ограждение. Никто не пострадал. В 8:30 движение на месте ДТП было нарушено, в том числе была закрыта полоса, ведущая в сторону Тарту. Полицейские также регулируют движение.

Также о ДТП указано в приложении Tark tee. Там участники дорожного движения отмечают, что оно тяжелое и в этом районе есть пробки.