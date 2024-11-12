Эстонская лучница завоевала серебряную медаль не престижном соревновании

Меэри-Марита Паас успешно прошла квалификацию (3х30 стрел), заняв седьмое место (899 очков из 900) в конкуренции из 147 лучниц и вышла в финал.

Победительницей соревнования стала итальянка Элиза Ронер (5-е место мирового рейтинга), третье место у индианки Йоти Суреки Веннам (4-е место мирового рейтинга). Паас в мировом рейтинге занимает седьмое место.

«Я очень счастлива – третий раз в финале Kings of Archery и наконец-то поднялась на пьедестал! Это прекрасное начало сезона в помещениях», - рассказала Меэри-Марита Паас. Помимо серебряной медали, спортсменка также заработала и призовые.

Паас, ставшая первой эстонской, завоевавшей в финале кубка мира по стрельбе из лука серебряную медаль в Мексике, признала, что травмы, которые она получила осенью, все еще дают о себе знать, поэтому ему пришлось значительно уменьшить силу лука перед сезоном в закрытых помещениях.

Уже на следующей неделе Меэри-Марита Паас вместе с Лизелль и Робином Яэтма примут участие во втором этапе мировой кубковой серии – GP Open в Люксембурге.

Результаты эстонских лучников: Блочный лук, женщины: Лизелль Яэтма, 16 место (897 очков), Эмили Хольм 80-е место (877 очков) Блочный лук, мужчины: Робин Яэтма, 23 место (899 очков), Эверт Рессар 86-е место (897 очков) Блочный лук, сениоры: Март Маранди, 71-е место (857 очков) Спортивный лук, женщины: Кароли Луйге, 39-е место (847 очков) Спортивный лук, мужчины: Мярт Оона, 137-е место (841 очко), Пеару Якоб Оямяэ, 153-е место (831 очко).