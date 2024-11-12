Игра «Что? Где? Когда?» запрещена, война делает карьеру, учителя спасаются от спутников НАТО шапочками из фольги. Обзор событий в России

И это не пустые слова - шесть работающих в маленьком Томске государственных университетов и правда в 90-е годы спасли город от превращения в обычное российское провинциальное захолустье.

Все это время город позиционировал себя эдаким фрондером, а в 2020 году спикером Городской Думы Томска даже чуть было не выбрали лидера местного штаба Навального Ксению Фадееву. Тогда ей не хватило буквально нескольких голосов.

Десантник Сергей Сеченов во главе Городской Думы кажется форменным издевательством над городским сообществом в целом и его интеллигентной профессурой в частности.

В его биографии нет вообще ничего ни от науки, ни от образования, ни от интеллигентности, что кажется, что его кандидатуру специально продвигали, чтобы лишний раз поиздеваться. Дескать, выбрали молчание и быть «вне политики» во время войны - терпите унижения.

Семенов родился в глухой деревне в Томской области. Учился в кадетском корпусе, потом - в Военной академии противовоздушной обороны. 160 раз прыгал там с парашютом. С первых дней участвовал в российской военной агрессии в Украине.

На сайте Гордумы Томска особо отмечается, что он «лично при помощи крупнокалиберного пулемета «Корд» уничтожил 6 машин и около 30 человек со стороны противника».