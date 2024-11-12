Международная ассоциация интеллектуальных игр, организующая игры «Что? Где? Когда?» за пределами России объявлена «нежелательной организацией». Спикером Гордумы Томска, где градообразующие предприятия - университеты, стал «ветеран СВО». Пранкер Владислав Бохан заставил учителей делать шапочки из фольги для защиты от спутников НАТО. Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Игра «Что? Где? Когда?» запрещена, война делает карьеру, учителя спасаются от спутников НАТО шапочками из фольги. Обзор событий в России
Генеральная прокуратура России объявила «нежелательной организацией» Международную ассоциацию интеллектуальных игр (Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele, IAIS), зарегистрированную в Лихтенштейне.
По версии ведомства, ассоциация была задействована в пропагандистских кампаниях, которые проводят «зарубежные антироссийские центры». Кроме того, считают прокуроры, она распространяла информацию, «направленную на дискредитацию руководства Российской Федерации».
Международная ассоциация интеллектуальных игр - это независимый зарубежный осколок движения «Что? Где? Когда?», отправившегося в самостоятельное плавание в 2021 году.
Тогда отдельные игроки клуба во главе с магистром игры Андреем Козловым, несогласные с руководством официального «Что? Где? Когда?», основали свою ассоциацию и с тех пор проводят интеллектуальные игры для русскоговорящих людей за пределами России.
Несогласны они были, в общем-то, с политизацией интеллектуального клуба а точнее с тем, что клуб старательно не замечал, как его отдельные игроки - например, адвокат Илья Новиков, активно защищающий Украину - по политическим мотивам вдруг исчезают из телеэфиров.
Другие игроки, опять же, в силу «правильной» политической ориентации, остаются в клубе, несмотря на громкие скандалы, включая обвинения в педофилии. Как оказалось, несогласные с руководством официального российского «Что? Где? Когда?» отделились от клуба очень вовремя.
Уже через год, после начала полномасштабной российской агрессии в Украине, чемпионаты игры проводятся под эгидой официозного общества «Знание», чей логотип очень похож на Z - главный символ российского вторжения.
Отдельные игроки активно начали выступать перед солдатами и «вдохновлять их на бой», на игры стали приглашать «ветеранов СВО». В свою очередь, «Что? Где? Когда?» за рубежом открыто заявила о своей антивоенной позиции, за что несколько ее руководителей заработали «иноагентский» статус.
Теперь и вся организация объявлена «нежелательной». Кстати, сам термин «нежелательная» не должен обманывать своей беспечностью. Это не просто мнение отдельного российского ведомства, которое российские граждане могут учитывать по своему усмотрению.
За сотрудничество с такой организацией в России предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. То есть, какой-нибудь человек может сыграть в игре, организованной этой ассоциацией в Германии или Турции, вернуться в Россию и прямо из аэропорта отправиться в тюрьму на несколько лет.
Дьявольский символизм кроется в этом решении Генпрокуратуры. «Что? Где? Когда?», (как КВН или «Поле чудес») все еще оставалась связаной с Россией, но при этом объединяла людей по всему миру с самыми разными политическими убеждениями и гражданствами.
Теперь Россия четко заявляет: не может быть ничего одновременно и российского, и политически нейтрального.
Ветеран войны для студенческой столицы
Спикером Городской думы Томска почти единогласно избрали десантника, участника российской агрессии в Украине 35-летнего Сергея Сеченова. Вряд ли эта новость заслуживала бы особенного внимания, ведь нынче в России участие в войне единственный карьерный лифт.
Но есть особое обстоятельство - Томск старательно позиционирует себя как один из главных научно-образовательных центров страны. Эдакая теплица для умных и перспективных, рассадник науки и занимающейся ею интеллигентной профессуры.
Десять лет назад мэрия Томска даже зарегистрировала товарный знак «студенческая столица России», а до этого внесла в устав города строчку, согласно которой «город является муниципальным образованием с градообразующим научно-образовательным комплексом».
И это не пустые слова - шесть работающих в маленьком Томске государственных университетов и правда в 90-е годы спасли город от превращения в обычное российское провинциальное захолустье.
Все это время город позиционировал себя эдаким фрондером, а в 2020 году спикером Городской Думы Томска даже чуть было не выбрали лидера местного штаба Навального Ксению Фадееву. Тогда ей не хватило буквально нескольких голосов.
Десантник Сергей Сеченов во главе Городской Думы кажется форменным издевательством над городским сообществом в целом и его интеллигентной профессурой в частности.
В его биографии нет вообще ничего ни от науки, ни от образования, ни от интеллигентности, что кажется, что его кандидатуру специально продвигали, чтобы лишний раз поиздеваться. Дескать, выбрали молчание и быть «вне политики» во время войны - терпите унижения.
Семенов родился в глухой деревне в Томской области. Учился в кадетском корпусе, потом - в Военной академии противовоздушной обороны. 160 раз прыгал там с парашютом. С первых дней участвовал в российской военной агрессии в Украине.
На сайте Гордумы Томска особо отмечается, что он «лично при помощи крупнокалиберного пулемета «Корд» уничтожил 6 машин и около 30 человек со стороны противника».
Был ранен, долго восстанавливался. Теперь говорит, что «к сожалению, больше не может защищать Родину с автоматом». По возвращению устроился мелким клерком в местную структуру «Газпрома», в сентябре 2024 года стал депутатом Гордумы от «Единой России».
Идеальная кандидатура для того, чтобы показать и науке, и образованию не только в Томске, но и во всей остальной России, где их настоящее место. Тем более, что они и не особо сопротивляются.
Шапочки из фольги против НАТО
Белорусский пранкер Владислав Бохан в очередной раз заставил российских учителей делать абсурдные вещи. На этот раз он взял из сети старый бланк «Единой России», при помощи ChatGPT сгенерировал текст положения об акции «Шлем Отечества» и разослал в школы Воронежской области с требованием отчитаться о выполнении «задания партии».
«Шлемом Отечества» он назвал обычные шапочки из фольги, которые школьные учителя должны были сделать своими руками и надеть себе на головы как «защиту от спутников НАТО».
И учителя, естественно, сделали все по инструкции, и даже выложили свои фотографии в шапочках из фольги в социальные сети своих школ. Упоминая, что это «важное мероприятие патриотического характера». Именно так, как было написано в поддельной инструкции Бохана.
До этого Бохан успешно требовал от руководства школ в городе Клин фотографироваться с портретом Степана Бандеры и нацистским лозунгом «Один народ, одна нация, один праVитель».
В 2023 году он убедил руководство школ агитировать за себя на очередных выборах как за «потомственного помора» и «героя СВО». Все эти требования, написанные в строгой форме с фейковых аккаунтов чиновников, учителя беспрекословно выполняли.
Владислав Бохан - мой герой. Он один лучше тысяч социологов и политологов показывает, насколько сильно сгнила российская система образования изнутри, и насколько недалекие и услужливые люди там работают.
Кстати, уже после того, как шутка вскрылась и учительский позор стал достоянием всего интернета, министерство образования Воронежской области похвалило учителей, принявших участие в фейковой акции, за «патриотический настой».
Вероятно потому, что в части глупости и услужливости чиновники региональных министерств образования могут еще и дать фору среднестатистическому российскому учителю.