Видео Антисемиты устроили беспорядки в Амстердаме

Несколько десятков пропалестински настроенных молодых мужчин вечером в понедельник, 11 ноября, устроили беспорядки в западном районе Амстердама. Как сообщила полиция, правонарушители корежили автомобили и велосипеды, а также забрасывали уличный транспорт петардами. При этом они выкрикивали лозунг «Свободу Палестине» (Free Palestine) и называли евреев «раковой опухолью».

Кроме того, вандалы атаковали трамвай. Они разбили в нем стекла, забросали петардами и пытались поджечь. Пассажирам удалось спастись.

Мобильное подразделение полиции очистило место происшествия. Как сообщает немецкий новостной телеканал ntv, к позднему вечеру там установилось относительное спокойствие. Полиция провела ряд задержаний. Информации о возможных пострадавших к моменту публикации не поступало.

Нападение на израильских футбольных болельщиков

7 ноября люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом «Маккаби Тель-Авив» и нидерландским «Аяксом». Многие из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Злоумышленники также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

В Израиле случившееся назвали антисемитскими погромами, мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о «взрыве» антисемитизма, какого «не наблюдалось уже давно». Многие европейские и мировые лидеры подчеркнули тогда, что нападения на израильтян напоминают о самых темных страницах истории.

10 ноября в Амстердаме вновь прошел пропалестинский митинг, по результатам которого были задержаны десятки человек.