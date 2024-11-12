Ударивший арбитра кулаком в лицо президент футбольного клуба на годы отправится за решетку

Прошлогоднее нападение на арбитра стало потрясением для футбольного мира, после инцидента турецкая лига решила приостановить все матчи на несколько дней. И если международная лига сообщила о пожизненном отстранении Коджи от футбольных матчей, то теперь появилось и решение суда, который отправил мужчину за решетку на длительный срок.

Коджа был осужден за умышленное причинение телесных повреждений. В дополнение к основному наказанию Коджа за угрозы получил шесть месяцев реального тюремного заключения и пять месяцев условно. Суд также приговорил к тюремному заключению еще трех человек, причастных к нападению.

Инцидент произошел в декабре 2023 года после матча «Анкарагюджю» и «Ризеспора». Коджа напал на рефери, ударив его кулаком в лицо. Когда Мелер упал на траву, другие участники ссоры начали бить его ногами по лицу.

Турецкий футбольный союз отреагировала быстро, временно приостановив чемпионат и пожизненно запретив Кодже заниматься футболом в Турции. Действия Коджи осудили во всем мире, причем как спортивные, так и политические деятели. Вскоре после этого он ушел с поста президента «Анкарагюджю».

Действия Коджи привели к серьезным юридическим последствиям – реальный тюремный срок стал серьезным сигналом против насилия в турецком футболе.