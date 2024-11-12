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NYT: Трамп определился с кандидатурой госсекретаря

Перевод: Павел Соболев
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Марко Рубио.
Марко Рубио. Фото: REUTERS/Andrew Kelly/File Photo/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп, скорее всего, назначит своим госсекретарем сенатора от Флориды Марко Рубио, сообщает газета New York Times со ссылкой на три источника.

По данным источников, Трамп еще может передумать в последний момент, но, похоже, будущий президент договорился с Рубио, которого в прошлом году он также рассматривал в качестве своего кандидата в вице-президенты. CBS News также сообщила со ссылкой на два источника, что Рубио может быть предложена роль госсекретаря.

Назначение Рубио не стало бы сюрпризом, поскольку имя сенатора уже упоминалось во многих СМИ при обсуждении будущего состава администрации Трампа.

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