NYT: Трамп определился с кандидатурой госсекретаря

По данным источников, Трамп еще может передумать в последний момент, но, похоже, будущий президент договорился с Рубио, которого в прошлом году он также рассматривал в качестве своего кандидата в вице-президенты. CBS News также сообщила со ссылкой на два источника, что Рубио может быть предложена роль госсекретаря.