Убыток Enefit Power из-за отопления Нарвы в ноябре может вырасти на несколько миллионов

Это вызвано тем, что пока действует цена, согласованная Департаментом конкуренции для Балтийской теплоэлектростанции, а по факту тепло производит более дорогая в работе газовая котельная.

Балтийская станция производит одновременно тепло и электричество, газовая котельная - только тепло, себестоимость которого значительно выше, чем на Балтийской. Но себестоимость электричества, производимого Балтийской электростанцией, была выше рыночной, поэтому в апреле ее пришлось законсервировать, а персонал перевести на сокращенный рабочий день.

В сентябре энергетики вернулись к работе и по требованию Elering подготовили станцию к запуску.

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