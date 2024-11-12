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Убыток Enefit Power из-за отопления Нарвы в ноябре может вырасти на несколько миллионов

Редактор: rus.postimees.ee
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Балтийская электростанция в Нарве.
Балтийская электростанция в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Enefit Power понесет в ноябре в связи с отоплением Нарвы убытки от полутора до двух миллионов евро, сообщил «Деловым ведомостям» член правления компании Александр Ефремов.

Это вызвано тем, что пока действует цена, согласованная Департаментом конкуренции для Балтийской теплоэлектростанции, а по факту тепло производит более дорогая в работе газовая котельная.

Балтийская станция производит одновременно тепло и электричество, газовая котельная - только тепло, себестоимость которого значительно выше, чем на Балтийской. Но себестоимость электричества, производимого Балтийской электростанцией, была выше рыночной, поэтому в апреле ее пришлось законсервировать, а персонал перевести на сокращенный рабочий день.

В сентябре энергетики вернулись к работе и по требованию Elering подготовили станцию к запуску.

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