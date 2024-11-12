Попытка «Отечества» остановить повышение земельного налога провалилась

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что инициированный фракцией «Отечества» законопроект должен был признать недействительным закон о внесении поправок в Закон о земельном налоге, принятый Рийгикогу 19 июня этого года, в части, не вступившей в силу, а также отменить в будущем масштабное повышение земельного налога и отмену налоговых льгот на приусадебные участки.