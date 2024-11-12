Рийгикогу в понедельник вечером проголосовал за снятие с обсуждения законопроекта оппозиционной фракции «Отечества», призванного становить возможное повышение земельного налога.
Попытка «Отечества» остановить повышение земельного налога провалилась
Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что инициированный фракцией «Отечества» законопроект должен был признать недействительным закон о внесении поправок в Закон о земельном налоге, принятый Рийгикогу 19 июня этого года, в части, не вступившей в силу, а также отменить в будущем масштабное повышение земельного налога и отмену налоговых льгот на приусадебные участки.
Руководящая обсуждением законопроекта комиссия предложила отклонить законопроект «Отечества» в первом чтении. За это проголосовали 35 членов Рийгикогу, 12 - против. Законопроект был исключен из процедуры.