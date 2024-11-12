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Перед введением автоналога в автосалонах наблюдается настоящий ажиотаж

Перевод: Павел Соболев
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Глава тартуского представительства Autospirit Меэлис Виллемс говорит, что сейчас в салоне наблюдается настоящий покупательский бум.
Глава тартуского представительства Autospirit Меэлис Виллемс говорит, что сейчас в салоне наблюдается настоящий покупательский бум. Фото: Margus Ansu

Конец года уже близок, и на горизонте уже маячит налог на автомобили, вступающий в силу в первый день нового года. Это означает, что в автосалонах сейчас очень загруженное время: многие тартусцы хотят купить новый автомобиль еще в этом году, чтобы избежать платы за регистрацию, связанной с автоналогом.

«У нас здесь очень много всего происходит, - сказал Меэлис Виллемс, глава тартуского представительства Autospirit. - В настоящее время у нас есть пустые места как в зале продаж новых машин, так и на площадке для подержанных автомобилей, а такое не часто увидишь».

В тартуском представительстве Autospirit только в первой декаде ноября была продана обычная месячная норма некоторых марок автомобилей, сообщил Виллемс. В целом за последние полтора месяца продажи выросли почти на 30 процентов.

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