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Прибыль крупного эстонского банка резко упала

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Фото: Eero Vabamägi

Если в октябре прошлого года прибыль Coop Pank составила 3,6 миллиона евро, то в этом году она составила всего 2,4 миллиона евро.

В октябре увеличилось количество клиентов, депозитов и кредитного портфеля Coop Bank.

«Увеличение количества клиентов и базы активных клиентов, пользующихся нашими услугами, является сейчас одной из главных задач Coop Pank. На это отреагировали и другие участники рынка, снизив тарифы и активно проводя рекламные кампании, чтобы удержать клиентов. От конкуренции между банками выигрывают клиенты, которые теперь более мотивированы оценивать свои ежедневные банковские расходы и предлагаемые банками льготы и выбирать для себя лучший банк», - прокомментировал член правления и финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.

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