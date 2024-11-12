Прибыль крупного эстонского банка резко упала

«Увеличение количества клиентов и базы активных клиентов, пользующихся нашими услугами, является сейчас одной из главных задач Coop Pank. На это отреагировали и другие участники рынка, снизив тарифы и активно проводя рекламные кампании, чтобы удержать клиентов. От конкуренции между банками выигрывают клиенты, которые теперь более мотивированы оценивать свои ежедневные банковские расходы и предлагаемые банками льготы и выбирать для себя лучший банк», - прокомментировал член правления и финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.