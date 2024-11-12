Эстонская спортсменка завоевала историческое золото на чемпионате Европы

В финале Джикаева победила турецкую спортсменку Сетинтас Зейнеп (1-е место в рейтинге чемпионок мира WAKO) в женском финале по правилам К1 до 48 килограммов.

Джикаева выиграла матч в финале со счетом 3:0 и одержала первую победу за титул чемпиона Европы в своей карьере. В истории эстонского кикбоксинга это первое достижение титула на ЧЕ среди взрослых.

Еще одна представительница Эстонии - Инга Александрова, выступавшая на татами в составе сборной Эстонии по кикбоксингу (по правилам LC, KL-65), заняла 3-е место и завоевала бронзовую медаль, сообщает Эстонская академия кикбоксинга.

Всего в чемпионате Европы по кикбоксингу в Греции приняли участие спортсмены из 41 страны.