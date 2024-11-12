Кандидаты на руководящие посты Еврокомиссии с 4 по 12 ноября проходят в Брюсселе свой последний экзамен - 3-часовой «перекрестный допрос» в соответствующих тематических комиссиях Европарламента. Cегодня экзамен сдает Кая Каллас, кандидат в верховные представители ЕС по внешней политике и политике безопасности, и в вице-президенты Еврокомиссии.
Кая Каллас на «экзамене» в Европарламенте: обязательно буду искать контакты с Трампом
В письменных ответах членам Европарламента до стадии устных вопросв Каллас назвала войну России против Украины и укрепление безопасности и обороны ЕС своими немедленными приоритетами.
«То, как мы реагируем на незаконную агрессивную войну России против Украины, показывает миру, кто мы и какие ценности представляем. Я не только считаю, что это правильно с моральной точки зрения, но и считаю, что поддержка Украины - политически, экономически и в военном отношении - до тех пор, пока это необходимо для победы в этой войне, является для ЕС способом по-настоящему завоевать авторитет на мировой арене», - написала Каллас.
В своем 15-минутном устном выступлении перед ответами на вопросы Каллас указала, что десять лет назад она была в нынешней роли депутатов Европарламента, сама задавала вопросы кандидатам в комиссары, и тогда не представляла себя в положении, когда ее саму будут опрашивать в таком формате.
Во вступительном слове Каллас признала, что предстоящие пять лет будут трудными.
Она заявила, что в Европе идет полномасштабная война - агрессия России против Украины. В то же время Россия, Китай, Северная Корея и Иран пытаются изменить мировой порядок, основанный на правилах. «Мы должны осознавать, в чем заключается опасность, и реагировать соответствующим образом», - подчеркнула Каллас.
Каллас подчеркнула, что победа Украины является приоритетом для всех нас - ситуация на поле боя сложная и именно поэтому мы должны каждый день работать, чтобы поддержать Украину. Частью этого должно стать предложение Украине четкого пути в ЕС.
Коснувшись темы Ближнего Востока, она указала на то, о чем договорились страны ЕС: немедленное прекращение огня и освобождение всех заложников, призыв ко всем сторонам действовать соразмерно, предоставление необходимой гуманитарной помощи и настаивание на решении на основе двух государств, где у Палестины есть свое правительство, а у Израиля - право на безопасное существование.
Первый вопрос Каллас задал немецкий консерватор Михаэль Галер, который сразу начал с отношений с США - он спросил, планирует ли Каллас связаться с Дональдом Трампом еще до того, как последний вступит в должность президента США.
Каллас напомнила, что когда она посещала США в качестве премьер-министра Эстонии, она всегда встречалась с представителями обеих ведущих американских партий, и упомянула, что знакома с будущим вице-президентом Вэнсом. Она пообещала искать контакты с Трампом для обсуждения внешней политики.
Также Каллас спросили, как продвигается ее сотрудничество с кандидатом в комиссары по обороне Андрюсом Кубилюсом.
Каллас подтвердила, что Еврокомиссия является единой командой, и пояснила, что она уже обсудила некоторые вопросы с комиссарами в своей сфере, в том числе с Андрюсом Кубилюсом, с которым у нее общие взгляды.
По словам Каллас, и Кубилюс, и другие комиссары в этой сфере имеют большое желание сотрудничать.
Польский депутат от партии «Право и справедливость» Адам Белан начал вопрос с поздравления Каллас с назначением представителя нашего региона на должность верховного представителя ЕС по внешней политике. Он также спросил, как Каллас планирует противостоять России, не полагаясь так сильно на США, и как она планирует усилить оборонную промышленность ЕС.
Каллас согласилась, что в оборону уже давно инвестируется слишком мало, даже не все страны НАТО пока достигли обещанных 2 процентов ВВП.
Она повторила свое прежнее обещание, что в первые сто дней своего пребывания в должности она представит план по укреплению обороны вместе с комиссаром по обороне Кубилюсом.
Александр Селл, представитель крайне правой немецкой политической партии AfD, заявил, что Дональд Трамп планирует прекратить финансирование войны в Украине, и поинтересовался, почему ЕС следует целям, поставленным в Киеве, а также тем, планирует ли Каллас вести для достижения мира переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Все хотят мира, но ЕС хочет устойчивого мира, подчеркнула Каллас. По ее словам, нельзя уступать агрессору, потому что это дает ему зеленый свет. Слова Каллас о том, что ЕС должен поддержать Украину, а не уступать России, вызвали бурные аплодисменты в зале.
Селл также утверждал, что санкции ЕС нанесут вред не России, а экономике ЕС, особенно Германии. Он также упомянул, что муж Каллас ведет бизнес с Россией, отметив при этом, что в Германии компании находятся на грани банкротства, а люди теряют работу из-за соблюдения санкций. При этом некоторые из сторонников Селла аплодировали.
Каллас обвинила Селла в повторении российской пропаганды. Она отметила, что процентная ставка российского центрального банка составляет 20 процентов, а это значит, что это отражает реальное состояние их экономики. Доходы России от газа также снизились.
Каллас также заявила, что обвинения в адрес ее мужа беспочвенны, что было подробно освещено эстонскими СМИ.
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