Кандидаты на руководящие посты Еврокомиссии с 4 по 12 ноября проходят в Брюсселе свой последний экзамен - трехчасовой «перекрестный допрос» в соответствующих тематических комиссиях Европарламента. Cегодня экзамен сдавала Кая Каллас, кандидат в верховные представители ЕС по внешней политике и политике безопасности, и в вице-президенты Еврокомиссии.
В письменных ответах членам Европарламента до стадии устных вопросов Каллас назвала войну России против Украины и укрепление безопасности и обороны ЕС своими немедленными приоритетами.
«То, как мы реагируем на незаконную агрессивную войну России против Украины, показывает миру, кто мы и какие ценности представляем. Я не только считаю, что это правильно с моральной точки зрения, но и считаю, что поддержка Украины - политически, экономически и в военном отношении - до тех пор, пока это необходимо для победы в этой войне, является для ЕС способом по-настоящему завоевать авторитет на мировой арене», - написала Каллас.
В своем 15-минутном устном выступлении перед ответами на вопросы Каллас указала, что десять лет назад она была в нынешней роли депутатов Европарламента, сама задавала вопросы кандидатам в комиссары, и тогда не представляла себя в положении, когда ее саму будут опрашивать в таком формате.
Во вступительном слове Каллас признала, что предстоящие пять лет будут трудными.
Она заявила, что в Европе идет полномасштабная война - агрессия России против Украины. В то же время Россия, Китай, Северная Корея и Иран пытаются изменить мировой порядок, основанный на правилах. «Мы должны осознавать, в чем заключается опасность, и реагировать соответствующим образом», - подчеркнула Каллас.
Каллас сказала, что победа Украины является приоритетом для всех нас - ситуация на поле боя сложная, и именно поэтому мы должны каждый день работать, чтобы поддержать Украину. Частью этого должно стать предложение Украине четкого пути в ЕС.
Коснувшись темы Ближнего Востока, она указала на то, о чем договорились страны ЕС: немедленное прекращение огня и освобождение всех заложников, призыв ко всем сторонам действовать соразмерно, предоставление необходимой гуманитарной помощи и настаивание на решении на основе двух государств, где у Палестины есть свое правительство, а у Израиля - право на безопасное существование.
Первый вопрос Каллас задал немецкий консерватор Михаэль Галер, который сразу начал с отношений с США - он спросил, планирует ли Каллас связаться с Дональдом Трампом еще до того, как последний вступит в должность президента США.
Каллас напомнила, что когда она посещала США в качестве премьер-министра Эстонии, она всегда встречалась с представителями обеих ведущих американских партий, и упомянула, что знакома с будущим вице-президентом Вэнсом. Она пообещала искать контакты с Трампом для обсуждения внешней политики.
Также Каллас спросили, как продвигается ее сотрудничество с кандидатом в комиссары по обороне Андрюсом Кубилюсом.
Каллас подтвердила, что Еврокомиссия является единой командой, и пояснила, что она уже обсудила некоторые вопросы с комиссарами в своей сфере, в том числе с Андрюсом Кубилюсом, с которым у нее общие взгляды.
По словам Каллас, и Кубилюс, и другие комиссары в этой сфере имеют большое желание сотрудничать.
Польский депутат от партии «Право и справедливость» Адам Белан начал вопрос с поздравления Каллас с назначением представителя нашего региона на должность верховного представителя ЕС по внешней политике. Он также спросил, как Каллас планирует противостоять России, не полагаясь так сильно на США, и как она планирует усилить оборонную промышленность ЕС.
Каллас согласилась, что в оборону уже давно инвестируется слишком мало, даже не все страны НАТО пока достигли обещанных 2 процентов ВВП.
Она повторила свое прежнее обещание, что в первые сто дней своего пребывания в должности она представит план по укреплению обороны вместе с комиссаром по обороне Кубилюсом.
Александр Селл, представитель крайне правой немецкой политической партии AfD, заявил, что Дональд Трамп планирует прекратить финансирование войны в Украине, и поинтересовался, почему ЕС следует целям, поставленным в Киеве, а также тем, планирует ли Каллас вести для достижения мира переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Все хотят мира, но ЕС хочет устойчивого мира, подчеркнула Каллас. По ее словам, нельзя уступать агрессору, потому что это дает ему зеленый свет. Слова Каллас о том, что ЕС должен поддержать Украину, а не уступать России, вызвали бурные аплодисменты в зале.
Селл также утверждал, что санкции ЕС нанесут вред не России, а экономике ЕС, особенно Германии. Он также упомянул, что муж Каллас ведет бизнес с Россией, отметив при этом, что в Германии компании находятся на грани банкротства, а люди теряют работу из-за соблюдения санкций. При этом некоторые из сторонников Селла аплодировали.
Каллас обвинила Селла в повторении российской пропаганды. Она отметила, что процентная ставка российского центрального банка составляет 20 процентов, а это значит, что это отражает реальное состояние экономики РФ. Доходы России от газа также снизились.
Каллас также заявила, что обвинения в адрес ее мужа беспочвенны, что было подробно освещено эстонскими СМИ.
«Я очень рад, что наконец-то появился высокопоставленный представитель Еврокомиссии, который понимает и эстонский язык», - начал по-эстонски свое обращение эстонский депутат от Партии реформ Урмас Паэт, назвав эстонский язык секретным языком.
Продолжая говорить уже по-английски, Паэт спросил о гибридной войне России против Запада в ситуации, когда внешнеполитическое влияние ЕС недостаточно. Он спросил, каков план усиления внешнеполитического влияния ЕС.
Каллас пошутила, что ее ответ последует не на секретном языке.
Она добавила, что сотрудничество между Россией, Ираном и Северной Кореей и тайный союз Китая с ними можно видеть все больше и больше. Для ЕС это означает, что различные части Европейской комиссии должны больше работать вместе для достижения совместно поставленной цели.
Финский зеленый Вилле Ниинисте отметил, что климатический кризис уже присутствует в Европе, а в США к власти приходит режим, отрицающий изменение климата. Он спросил, как защитить климатические интересы Европы.
По словам Каллас, даже если смотреть на то, что происходит в Валенсии, уже ясно, что изменение климата уже здесь, и с ним нужно бороться. Однако это невозможно сделать в одиночку, а США - наш самый большой союзник, а значит, мы должны с ними сотрудничать. Также, по словам Каллас, у ЕС есть партнеры и в Латинской Америке, которые имеют большое значение в сохранении биологического разнообразия.
Каллас подтвердила, что необходимо привлечь всех к климатической дипломатии, но это сложная задача.
Депутат от действующей в Испании сепаратистской партии Bildu Пернандо Баррена Арза поинтересовался отношениями между Арменией и Азербайджаном.
По словам Каллас, важна стабильность в этом регионе, и она намерена работать ради мира там, поскольку это важно не только для стабильности, но и для работы транспортных коридоров и энергетического сотрудничества. Она пообещала посвятить часть своего времени поиску мирного решения.
Роберто Ванначчи, политик из крайне правой итальянской партии Лига, сослался на энергетические проблемы ЕС, изложенные в так называемом докладе Драги, и спросил, как вернуть российскую энергию и как положить конец войне в Украине.
Каллас подчеркнула, что за энергетику отвечает отдельный комиссар, который занимается этим вопросом.
Она добавила, что война в Украине закончится, когда Россия поймет, что совершила ошибку, как это произошло в Афганистане, откуда СССР вывел свои войска. «Если мы действительно поддержим Украину, Россия поймет, что она совершила ошибку и не сможет выиграть эту войну», - сказала Кая Каллас.
Польский депутат от партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик спросил, должен ли ЕС помочь Польше запросить у Германии репарации за ущерб, нанесенный Второй мировой войной.
Каллас подчеркнула, что занимается внешними делами, а не спорами между странами ЕС. Она указала, что мир сейчас в огне, и страны ЕС должны держаться вместе, несмотря на наши разногласия. По ее словам, страны ЕС сейчас сидят за одним столом и должны сосредоточиться на будущем, а не на прошлом.
Еще один немецкий крайне правый, Ханс Нойхофф, поднял вопрос, уже неоднократно поднимавшийся его коллегами по партии, заявив, что Дональд Трамп прекратит помощь Украине. Он спросил, что будет делать Каллас, если США решат, что Крым и Донбасс останутся под контролем России.
Один из слушателей в зале зааплодировал, после чего Каллас объявила: «У вас точно есть фанат». За этим последовали бурные аплодисменты публики.
«Я удивлена, что вы знаете, что будеть делать Дональд Трамп, - ответила Каллас собеседнику. - Сначала нам нужно получить эту информацию из США».
Она добавил, что если посмотреть на историю, изоляционизм никогда не приносил пользу Соединенным Штатам. Каллас отказалась спекулировать на планах США и пообещала стремиться к тому, чтобы ЕС всегда находился за столом переговоров при решении европейских дел, а решение о будущем Украины в первую очередь принимали сами украинцы.
Болгарский пророссийский ультраправый политик Петар Волгин посчитал, что будущий президент США Дональд Трамп перестанет поддерживать Украину и разрушит иллюзию о том, что Украина может победить. Он спросил, поддерживает ли Каллас прекращение войны, и добавил, что война наносит вред Европе. За его словами последовал одиночный хлопок в ладоши.
«Я не знаю никого, кто поддерживает войну. Я не знаю ни одного украинца, который поддерживал бы войну», - сказала Каллас.
По мнению Каллас, краткосрочный мир не является постоянным, примером тому являются Минские соглашения. Теперь необходимо сделать все, указала Каллас, чтобы Россия проиграла.
Глава Комиссии по правам человека, французский политик Мунир Сатури поинтересовался, ждут ли нарушителей прав человека более жесткие санкции.
Каллас еще раз подчеркнула важность прав человека. Она отметила, что ЕС проводит более 60 диалогов по правам человека, а также занимается проблемными странами. ЕС ежегодно предоставляет обзор ситуации с правами человека.
Асита Канко, бельгийский крайне правый политик, поинтересовалась, что сделает Каллас, чтобы Африку воспринимали всерьез.
Каллас подчеркнула, что это должно быть равноправное партнерство. ЕС должен участвовать в дискуссиях, затрагивающих европейские интересы. Она добавила, что ЕС обладает большой силой и экономической мощью, и ее можно использовать, обсуждая вопросы с партнерами.
Хорватский консерватор Желяна Зовко, которая задала Каллас последний вопрос, сосредоточилась на своем регионе. По ее словам, как страна Босния и Герцеговина потерпела неудачу, и она спросила, что Каллас хочет сделать для стабильности Западных Балкан.
Каллас подтвердила важность Западных Балкан и сказала, что одним из важных решений является расширение ЕС в этом регионе. По его словам, расширение очень важно, даже с экономической точки зрения.
Также Каллас затронула тему диалога в регионе. Ситуация в Боснии и Герцеговине напряженная, подтвердила Каллас, и пообещала включить помощь Боснии в число своих приоритетов.
В своем заключительном слове Каллас подчеркнула, что хочет в будущем быть хорошим партнером Европарламента и использовать багаж знаний депутатов.
Она добавила, что Европа сильнее, когда действует сообща, но, по ее словам, тот же принцип единства применим и к институтам ЕС.
Он выразила надежду, что депутаты одобрят ее кандидатуру, при этом на заключительную речь Каллас потратила всего полторы минуты (при отведенных пяти минутах).