В письменных ответах членам Европарламента до стадии устных вопросов Каллас назвала войну России против Украины и укрепление безопасности и обороны ЕС своими немедленными приоритетами.

«То, как мы реагируем на незаконную агрессивную войну России против Украины, показывает миру, кто мы и какие ценности представляем. Я не только считаю, что это правильно с моральной точки зрения, но и считаю, что поддержка Украины - политически, экономически и в военном отношении - до тех пор, пока это необходимо для победы в этой войне, является для ЕС способом по-настоящему завоевать авторитет на мировой арене», - написала Каллас.

В своем 15-минутном устном выступлении перед ответами на вопросы Каллас указала, что десять лет назад она была в нынешней роли депутатов Европарламента, сама задавала вопросы кандидатам в комиссары, и тогда не представляла себя в положении, когда ее саму будут опрашивать в таком формате.

Во вступительном слове Каллас признала, что предстоящие пять лет будут трудными.

Она заявила, что в Европе идет полномасштабная война - агрессия России против Украины. В то же время Россия, Китай, Северная Корея и Иран пытаются изменить мировой порядок, основанный на правилах. «Мы должны осознавать, в чем заключается опасность, и реагировать соответствующим образом», - подчеркнула Каллас.